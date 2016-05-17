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«مصر تستطيع» يسجل حلقتين مع هاني عاوز من ألمانيا

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المهندس هاني عازر - أرشيفية

المهندس هاني عازر – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

سجل الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج ” تستطيع”، المذاع على شاشة “النهار اليوم”، حلقتان خاصتان من ألمانيا مع المهندس هاني عازر.

وجاء اللقاء، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء محطة قطار برلين.

ومن المقرر أن تقام الاحتفالية، في الـ 28 من مايو المقبل.

وتحدث “عازر” عن مشواره وقصة كفاحه، فيما كشف عن أسرار جديدة لأول مرة عن عمله بمهن بسيطة حتى يتمكن من توفير مصروفات تعليمه في ألمانيا وصولًا إلى كفاحه في إنشاء محطة قطار برلين.

وتطرق المهندس هاني عازر، إلى الصورة الشهيرة لكوبري في برلين، وكيفية تحقيق هذا الإنجاز العلمي، حيث تم تسجيل الحلقتين أمام ذلك الكوبري.

ويتحدث، في الحلقة الثانية، عن كونه عضو مجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، ومشاركته في المشروعات القومية في مصر مثل “مشاركته في مشروع حفر أنفاق قناة السويس”.

ومن المقرر إذاعة الحلقة يوم 27 مايو المقبل على شاشة “النهار اليوم”.

الإعلامي أحمد فايق، والمهندس هاني عازر

الإعلامي أحمد فايق، والمهندس هاني عازر

 

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