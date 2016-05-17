تأجيل محاكمة متهمي «خلية المتفجرات» لـ 22 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية المتفجرات”، لجلسة 22 مايو.

وعقدت اللسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حسبما أفاد مراسلنا.

وقضت المحكمة بضبط، وإحضار شاهدتي الاثبات فاطمة راشد، ونادية عبد الحفيظ، بتلك الجلسة، واستدعاء الطفلة إسراء خيري، لذات الجلسة.

وأمرت المحكمة، بعرض الأوراق على المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، لمحاسبة المتسبب عن عدم إعلان الشهود .

وصرحت المحكمة للمتهم الثالث إسلام سيد محمود، بحضور وأداء امتحانات الفرقة الثالثة بكلية حقوق عين شمس.

وكان دفاع المتهمين، خلال الجلسة، والتي لم تستمر سوى لـ 10 دقائق، قد تمسك بحضور الشهود، بعد أن تغيبوا للجلسة الثانية على التوالي.

كما قدم الدفاع، حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من شهادة منسوبة لكلية الحقوق جامعة عين شمس، تتضمن أن المتهم “إسلام سيد محمود حسن”، طالب بالفرقة الثالثة انتساب، مستجد 2016، وبظهر الشهادة جدول امتحانات الفرقة 23 مايو حتى 9 يونيو .

وقدم دفاع المتهم الثاني، تقارير طبية عن موكله، مشيرًا إلى حاجته، لإجراء جلسات على الظهر، مطالبًا بإخلاء سبيله.

يواجه المتهمون، “تكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة، الشروع في القتل، إنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة السلاح والذخيرة”.