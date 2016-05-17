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نبيل عيسى ينضم لوكالة «C.A.T»

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نبيل عيسى ينضم لوكالة «C.A.T» نبيل عيسى ينضم لوكالة «C.A.T»

نبيل عيسي

مراسل«ONA»:

تعاقد الفنان نبيل عيسى، مع وكالة«C.A.T»، (كيرياتيف أراب تالنت)، لتتولي إدارة أعماله وتنسيق نشاطاته الفنية وكل ما يتعلق بأي تعاقدات على أعمال جديدة وتسويقها داخل وخارج وتقديم الإستشارات الفنية له.

كان «عيسى» قد حقق نجاحًا في الفترة الأخيرة من خلال عدد من أدواره المميزة، والتي كان أبرزها مسلسلات «بعد البداية، العملية ميسي، أريد رجلا، سرايا عابدين، المواطن إكس» .

كما شارك في عدد من الأفلام الناجحة مثل «خانة اليك، سكر مر، زي النهاردة، بدون رقابة، أنا مش معاهم، يانا يا خالتي » .

وينتظر «نبيل عيسي» ، طرح فيلمه السينمائي «من 30 سنة» بعيد الفطر المقبل ، والذي يشارك في بطولته النجم أحمد السقا ومني زكي ومن إخراج عمرو عرفة .

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