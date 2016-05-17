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الاتحاد السكندري يرد على انتقال حارسه للأهلي

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الاتحاد السكندري يرد على انتقال حارسه للأهلي الاتحاد السكندري يرد على انتقال حارسه للأهلي

نفى محمود مشالي رئيس نادي الاتحاد السكندري ما تردد حول انتقال محمود السيد حارس مرمى الفريق إلى النادي الأهلي.

وقال مشالي في تصريحات لبرنامج ملعب 9090 الإذاعي: "مندهش للغاية مما تردد بتوقيع اللاعب للأهلي، خاصة أن عقده مستمر 3 سنوات".

وأضاف "علاقتنا جيدة للغاية بمسئولي الأهلي، ورئيس النادي محمود طاهر أخ أكبر، ولكن لم أر أي عضو من إدارة الأهلي منذ عام كامل".

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن استبعاد محمود السيد أو أي لاعب من قائمة المباريات هو حق أصيل للجهاز الفني بقيادة مختار مختار.

وبات الهاني سليمان هو الحارس الأساسي للاتحاد السكندري في الجولات الأخيرة من الدوري.

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