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استبعاد «كوستا وماتا وتوريس» من تشكيلة إسبانيا في أمم أوروبا

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استبعاد «كوستا وماتا وتوريس» من تشكيلة إسبانيا في أمم أوروبا استبعاد «كوستا وماتا وتوريس» من تشكيلة إسبانيا في أمم أوروبا

فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب اسبانيا

خرج الثلاثي دييجو كوستا وخوان ماتا وفرناندو توريس من تشكيلة إسبانيا المبدئية المشاركة في بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم بعدما اختار المدير الفني فيسنتي ديل بوسكي 25 لاعبا فقط اليوم الثلاثاء.

وأصيب كوستا في مباراة تشيلسي أمام ليفربول بالجولة قبل الأخيرة للدوري الإنجليزي بينما غاب عن التشكيلة توريس رغم ظهوره بشكل رائع مع أتليتيكو مدريد في المباريات الأخيرة من الموسم.

ولم يضم ديل بوسكي أيضا باكو ألكاسير مهاجم بلنسية وهداف اسبانيا في التصفيات الأوروبية وسانتي كازورلا لاعب وسط أرسنال.

كما خرج ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد وسيرجي روبرتو لاعب برشلونة وماريو جاسبار لاعب فياريال من تشكيلة حامل اللقب رغم مشاركتهم في مباراتين وديتين أمام إيطاليا ورومانيا في مارس آذار الماضي.

وستخوض إسبانيا ثلاث مباريات ودية أمام البوسنة وكوريا الجنوبية وجورجيا قبل أن تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب أمام جمهورية التشيك في 13 يونيو حزيران المقبل.

رويترز 

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