5 أسرار تلخّص جمال Marilyn Monroe!

تعتبر Marilyn Monroe من أجمل النجمات العالميات ، فبشرتها الصافية وملامحها الجذابة ومكياجها المميز كانوا ولازالوا من علامات الجمال الساحر والتي نبحث عن أسرارها حتى وقتنا الحالي.

وعلى الرغم من أنّ منتجات العناية بالبشرة الحديثة لم تكن متوفرة في ذلك الوقت، إلا انّ مونرو كانت دائمًا ما تظهر ببشرة صافية خالية من الشوائب، فما سرها؟!!

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إليك روتين Marilyn Monroe للعناية ببشرتها:



1. تطهير البشرة: للحصول على بشرة أكثر حيوية وأقل عيوبًا على طريقة مونرو عليك تنظيف بشرتك جيدًا بتمرير قطعة من الثلج أكثر من مرة. فهذا الأمر يعمل على شد البشرة وتنظيف مسامها. كما أنها كانت تستخدم الماء البارد أيضًا على الشعر للحفاظ على لمعانه.

2. تقشير البشرة: وهي من أكثر الخطوات الحيوية للحصول على بشرة مثالية. ولقد كانت مونرو تتخلص من خلايا الجلد الميتة وحبوب الشباب بمزج (ملعقة من السكر+ القليل من الماء+ عصير الليمون) وتقوم بفركهم على بشرتها.

3. ترطيب البشرة: الترطيب هو أساس في صحة الجلد. وبعيدًا عن استخدام الكريمات باهظة الثمن كانت Marilyn Monroe تقوم بوضع زيت الزيتون على بشرتها وشعرها أيضًا بعد الاستحمام .

4. انتفاخ العين: كانت تضع Marilyn Monroe الفازلين تحت العينين لمنع الانتفاخ والدوائر السوداء، وذلك بالإضافة إلى وضع شرائح الخيار على العين لتقليل الانتفاخ والتخلص من الهالات السوداء.

5. المكياج: كانت Marilyn Monroeلا تكثر من وضع المكياج الثقيل على عينها فكانت تفضل وضع القليل من أحمر الخدود. أما العين فكانت تفضل وضع القليل من ظلال العيون الفاتحة مع الكحل الثقيل لإعطاء نظرة قوية لعينيها أما الشفاه فكانت تستخدم قلم تحديد الشفاه، ثم تضع أحمر الشفاه الذي تفضله، وكانت دائمًا ما تفضل اللون الأحمر.

6. الأظافر: كانت تحرص دائمًا على وضع لون الأظافر المطابق لأحمر الشفاه.