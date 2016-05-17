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عطر فريش كوتور" FRESH COUTURE من MOSCHINO

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عطر فريش كوتور" FRESH COUTURE من MOSCHINO عطر فريش كوتور" FRESH COUTURE من MOSCHINO

الثلاثاء 17-05-2016 14:54

يتمحور مفهوم هذا العطر حول دمج المنظّف المنزلي، وهو المنتج الأكثر بساطةً واعتياديّةً، مع عصارة ثمينة خاصّة بعطر علامةٍ مترفة.

إنّ الانطلاق من أيقونيّة قارورةٍ لا تتمتّع بقيمةٍ ملفتة واستعمالها كمصدر وحيٍ لإناء يحتوي على سائلٍ شديد الرفاهية والترف يشكلّ الانفصام الأقصى بين الرفيع والوضيع. ما الذي سيشبه "موسكينو" MOSCHINO أكثر من ذلك؟

القارورة والتوضيب
إنّها قارورة شديدة التميّز بالإضافة إلى كَونها ساخرة وممتعة، فهي تجعل من المحبّب متاحاً للجميع.
يأتـي هذا العطر الثمين في علبةٍ عصريّةٍ وأنيقةٍ مصنوعة من أفخر المواد العالية الجودة، مع لمس من التفاصيل الذهبيّة التي تشيد بالإرهاف والترف.

تنفتح هذه العلبة الكرتونيّة لتكشف عن قارورة ’المنظّف‘ غير المتوقّعة بإصدار خاصّ بدار "موسكينو" MOSCHINO عن الأسلوب العصري.

العطر

عطرٌ مفاجئ وساخر يتلاعب بدرجات نضرة وممتعة وبأنوثة مغرية.

يتمّ تعزيز الدرجة الطاغية المتألّقة والفاتنة، المصنوعة من تناغم مشرق بين المندرين والبرغموت، بالطابع الكثيف والمميّز لزهرة الأيلنغ.

وتقوم لمسة فاكهيّة ومغرية من توت العليق بإضفاء تباينٍ ملوّن وممتع على الدرجة الوسطى الغنيّة بعطر الأزهار والمصنوعة من تناغم أنيق ومخملي للفاوانيا البيضاء والعبقة.

وتساهم الدرجة الحفيفة في إبراز الطابع الراقي والمعاصر للعطر بفضل أثر مشرق ومُرهف من الأخشاب الصافية والبتشول الأبيض والعنبر.

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سيدتي