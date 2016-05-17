السكر البني والملح لتقشير فروة رأسك

هل تعلمين بأنّ فروة رأسك تحتاج إلى التقشير كبشرتك تماماً؟ وإلا فما هو السبب وراء قشرة الشعر المزعجة؟ ففروة الرأس تتطلّب منك القيام بالتخلّص من الجلد الميت المتراكم عليها، لأنه يؤدّي إلى ظهور القشرة عليها مع مرور الوقت؛ لذا عليك تكرار القيام بتقشير فروة رأسك مرة أسبوعياً للحصول على فروة رأس نظيفة وصحيّة وخالية من القشرة ومختلف الأتربة والدهون.

فكيف أقوم بهذا التقشير؟

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إليك أهمّ طريقتين من "سيِّدتي نت":

1. السكّر البنيّ والشوفان: هذا الماسك يجمع بين التقشير والترطيب معاً؛ فالسكر يعمل على التقشير، أمّا الشوفان فيرطّب فروة الرأس ويساعد على زيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر.

كلّ ما عليك فعله هو مزج ملعقتين من السكّر البنيّ مع ملعقتين من الشوفان المطحون وملعقتين من البلسم الخاص بك، وافركي بالمزيج فروة رأسك جيّداً أثناء الاستحمام، ودلّكيها لبضع دقائق، ثمّ اشطفي شعرك جيداً. كرّري ذلك مرة أسبوعياً للحصول على شعر نظيف ورطب على الدوام.

2. ملح البحر وزيت الزيتون: يعتبر الملح من المقشّرات القوية التي تقشر البشرة وفروة الرأس بقوة، أمّا زيت الزيتون فهو من الزيوت المرطّبة لفروة الرأس، فتحميها من الأضرار الطبيعية.

وعند مزج الملح وزيت الزيتون معاً، فأنت بذلك تساعدين على تحفيز نمو الشعر وإزالة القشرة مع حماية فروة الرأس من الجفاف؛ لذا قومي بمزج ملعقتين من ملح البحر مع ملعقتين من عصير الليمون وملعقتين من زيت الزيتون، وضعي المزيج على شعرك الرطب مع تدليك فروة الرأس لعدة دقائق، ثمّ اشطفي شعرك جيداً. أخيراً، قومي بترطيب شعرك بزيت جوز الهند.