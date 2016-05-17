سفر وعودة 915 مصريا وليبيا و149 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 915 مصريا وليبيا و 149 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 499 إلى الجانب الليبى، بينهم 234 مصريا و262 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 416 بينهم 321 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و95 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير من العام الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 164 ألفا و506 مصريين.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 60 شاحنة بضائع مصرية وعودة 89 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

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