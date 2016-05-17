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بالصور: الشرطة تعتقل الممثل الأمريكي ويندل بيرس

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الثلاثاء 17-05-2016 13:56

اعتقلت شرطة مدينة أتلانتا الأمريكية الممثل ويندل بيرس Wendell Pierce ووجهت له تهمة الاعتداء بالضرب.

وقد اعتقل النجم البالغ من العمر 52 عاماً في إثر إشكال حصل بعد خلافات في الرأي بشأن سباق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة مع شخصين.

وذكرت الشرطة في تقريرها أن الحادث وقع في ساعة مبكرة السبت الماضي بعدما دخل بيرس الذي يؤيد هيلاري كلينتون في جدل سياسي مع رجل وزوجته يؤيدان بيرني ساندرز في فندق محلي.

وأكد تقرير الشرطة أن بيرس لاحق الزوجين في الفندق وحاول اقتحام غرفتهما وأنه شد شعر المرأة وضربها على وجهها.

يشار إلى أن ويندل بيرس نفى كل التهم، وقد تم إطلاق سراحه بكفالة قدرها ألف دولار.

 

 

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