أنجلينا جولي تدعو لمواجهة أزمة اللاجئين وتدافع عن الاسلام في وجه ترامب

حذرت النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie الأسرة الدولية من الانجرار وراء المخاوف وعدم تكثيف الجهود في مواجهة أزمة المهاجرين، لأن ذلك سيعرض الجميع للفوضى.

في حديث مميز للمبعوثة الخاصة للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في مقر "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) في لندن قالت: "أكثر من 60 مليون شخص نازحون (ثلثهم لاجئون) اليوم، أي أكثر من أي وقت مضى خلال الأعوام الـ70 الماضية".

وأوضحت النجمة البالغة من العمر 40 عاماً أن هذا العدد هو دليل على أن أمور السلام والأمن في العالم أصبحت مقلقة وفي خطر.

وتابعت أنجلينا : "نظراً إلى الأوضاع في العالم، هل من المفاجىء أن يحاول بعض هؤلاء الأشخاص اليائسين الذين لم يعد لديهم أي خيار ولا أمل في العودة إلى ديارهم، القدوم في نهاية المطاف إلى أوروبا مجازفين بحياتهم؟"

وأسفت أنجلينا من اتباع سياسة الخوف مع أزمة اللاجئين قائلة :" إذا اشتعلت النيران في منزل جاركم، فلا تغلقوا أبوابكم حفاظاً على سلامتكم".

وعندما وجهت المحاورة لها سؤالاً عن تصريحات المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب، حول المسلمين، امتعضت النجمة وهزت برأسها قائلة :"بالنسبة لي، أمريكا أقيمت على أساس جمع الناس من جميع أنحاء العالم من أجل الحريات، خاصة الحرية الدينية"، مضيفة أنه من الصعب أن نسمع مثل هذه التعليقات صادرة من شخص يخطط لأن يكون رئيساً للولايات المتحدة.

يُذكر أنّ Angelina Jolie تصدرت مؤخراً لائحة أفضل امرأة مرموقة ومحترمة حول العالم لعام 2016، وذلك بعد الاستطلاع الذي أجراه موقع استطلاعات الرأي YouGov شمل 23 دولة حول العالم.

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