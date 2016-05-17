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فادي صبيح يوضح حقيقة خلافه مع صناع "باب الحارة"

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الثلاثاء 17-05-2016 14:44

نفى النجم السوري فادي صبيح ما تناقلته بعض الصفحات الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي عن مشكلة بينه وبين صناع مسلسل
" باب الحارة " و مخرجه بسام الملا .
وقال فادي صبيح في بيان صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي : ما اشيع و ما قيل عن لساني ليس صحيحاً إطلاقاً بل مجرد حديث ملفق لا أساس له من الصحة وهذا يتضح من خلال عدم ذكر مصدر الخبر الذي تناقلته بعض الصفحات الفنية.
وأضاف فادي : صناع "باب الحارة" وعلى رأسهم الصديق بسام الملا تعاملوا معي بكل احترام وود ومحبة وبذلوا جهوداً كبيرة من أجل تنسيق مواعيد تصويري للمشاركة بالعمل وهو ما اقدره كثيراً .
ولفت صبيح أن أجواء التصوير رائعة والعلاقة تقوم على أساس الود والمحبة بين الجميع .
واستغرب صبيح في ختام حديثه هدف البعض من الترويج لهذه الأخبار والهدف منها متمنياً من الجميع العودة لمكتبه الإعلامي وهو المخول الوحيد بالتصريح عنه و إيضاح حقائق الأمور أياً تكن.

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سيدتي