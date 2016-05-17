فادي صبيح يوضح حقيقة خلافه مع صناع "باب الحارة"

نفى النجم السوري فادي صبيح ما تناقلته بعض الصفحات الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي عن مشكلة بينه وبين صناع مسلسل

" باب الحارة " و مخرجه بسام الملا .

وقال فادي صبيح في بيان صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي : ما اشيع و ما قيل عن لساني ليس صحيحاً إطلاقاً بل مجرد حديث ملفق لا أساس له من الصحة وهذا يتضح من خلال عدم ذكر مصدر الخبر الذي تناقلته بعض الصفحات الفنية.

وأضاف فادي : صناع "باب الحارة" وعلى رأسهم الصديق بسام الملا تعاملوا معي بكل احترام وود ومحبة وبذلوا جهوداً كبيرة من أجل تنسيق مواعيد تصويري للمشاركة بالعمل وهو ما اقدره كثيراً .

ولفت صبيح أن أجواء التصوير رائعة والعلاقة تقوم على أساس الود والمحبة بين الجميع .

واستغرب صبيح في ختام حديثه هدف البعض من الترويج لهذه الأخبار والهدف منها متمنياً من الجميع العودة لمكتبه الإعلامي وهو المخول الوحيد بالتصريح عنه و إيضاح حقائق الأمور أياً تكن.