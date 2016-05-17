بالصور: ماريا كاري كادت تسقط أرضاً والسبب...الحذاء

تعرضت النجمة الشهيرة ماريا كاري Mariah Carey لموقف محرج أثناء وصولها للمشاركة في حفل NBCU Upfront Presentation.

فرغم الإطلالة الملفتة بفستانها المميز، لم توفّق في اختيار حذائها، حيث تسبب الكعب العالي بتعثرها، وكادت النجمة أن تسقط أرضاً لولا مساعدة المنظمين لها.

ورغم الإحراج الذي تعرضت له النجمة البالغة من العمر 46 عاماً بعد أن انخلع حذاؤها بالكامل أثناء سيرها، استعادت سريعاً ثقتها بنفسها وأكملت سيرها لتدخل القاعة في أبهى إطلالة.

يذكر أن ماريا كاري شاركت في الحفل من أجل الترويج لبرنامجها الجديد الذي يحمل عنوان Mariah’s World وهو يحاكي تلفزيون الواقع وسيعرض على قناة E!.