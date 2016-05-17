بالفيديو: التريلر الأول لمسلسل نيللي وشريهان

بعد 48 ساعة فقط من تغيير اسم مسلسل "لغز ميكي" ليصبح "نيللي وشريهان"، أطلقت الشركة المنتجة التريلر الأول للعمل، الذي كشف عن تجسيد الفنانة دنيا سمير غانم لشخصية الفتاة الغنية نيللي، بينما تقدم شقيقتها إيمي شخصية ابنة عمتها الفقيرة شريهان.

المسلسل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على شاشتي "الحياة" في مصر و"دبي" في الخليج، تدور أحداثه حول "نيللي" وهي فتاة ثرية جدا وتعيش في رفاهية، و"شريهان" وهي من عائلة فقيرة وتواجه صعوبات في الحياة، وهما ابنتا عم ولكنهما لا تعرفان ذلك إلى أن تحدث مفاجأة تغير مجرى الأحداث.

"نيللى وشريهان" من بطولة النجوم سلوى خطاب ومحمود الجندي وبيومي فؤاد وعدد كبير من النجوم والذين سيظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الحلقات، منهم المطرب حكيم وحسن الرداد وعزت أبو عوف ودلال عبد العزيز، والفنان شيكو وسامي مغاوري، وهو من تأليف مصطفى صقر وكريم يوسف، وإنتاج إيهاب طلعت وهشام جمال، مخرج منفذ تامر حمزة، ومن إخراج أحمد الجندي.