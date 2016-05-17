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درو باريمور تتخطى أزمة طلاقها من ويل كوبلمان

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الثلاثاء 17-05-2016 15:13

يبدو أن الممثلة الشهيرة درو باريمور Drew Barrymore قد تخطت أزمة طلاقها من زوجها السابق ويل كوبلمان Will Kopelman.

فأعلنت النجمة البالغة من العمر 41 عاماً أنها ستعود للسينما قريباً، بفيلم جديد مع النجم آدم ساندلر Adam Sandler ، الذي تعاونت معه سابقاً في 3 أفلام ناجحة.

وأكدت باريمور لمجلة People أن الفيلم سيكون في إطار كوميدي كعادة ساندلر، ومن المقرر أن تبدأ تصويره مطلع شهر حزيران/يونيو المقبل.

يذكر أن درو باريمور وزوجها أعلنا رسمياً طلاقهما الشهر المنصرم بعد زواج دام 4 أعوام، وأصدرا بياناً أكدا فيه أن الانفصال تم بشكل قانوني.

 

 

 

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