بالأرقام: هذا هو عدد متابعي النجوم الأتراك على "إنستقرام"

يعدّ موقع التواصل الاجتماعي "الإنستقرام" اليوم مرآة النجوم الأتراك الحقيقية العاكسة لحياتهم العامة والخاصة، وصلة التواصل الأكثر تفاعلاً ومصداقية بينهم وبين الآلاف والملايين من متابعيهم، لكونه من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية، وأرقام أعداد متابعي النجوم كشفت من منهم الأكثر شعبية في "السوشيال ميديا"، والمفاجأة أن من يملكون العدد الأكبر من المتابعين في "إنستقرام" ليسوا جميعهم من بين النجوم المفضلين لشعوب الشرق الأوسط العرب.

"سيدتي التركية" رصدت لكم النجوم الأكثر متابعةً على "إنستقرام" بالأرقام لغاية الأسبوع الأول من إبريل (نيسان) 2016:

بوراك أوزجيفيت يحظى بـ 3 مليون و200 ألف متابع

ويليه صديقه المقرب وشريكه ببطولة فيلم «أخي» الممثل الشاب الوسيم بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك، بطل المسلسل الرومانسي «الحب الأعمى»، الذي يحقق أعلى نسبة مشاهدة في تركيا وعدد من دول العالم التي تعرضه بالتزامن مع العرض التركي، حيث بلغ عدد متابعيه في «إنستقرام» نحو 3 مليون و200 ألف متابع، متفوقاً على أهم وأبرز النجوم الأتراك من بينهم كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند وكينان أميرزالي أوغلو.

ساريناي ساريكايا و3 مليون متابع

المفاجأة الكبرى في عدد متابعي الممثلة التركية العشرينية الشابة ساريناي ساريكايا، الشهيرة بنسيم في ليلى، وبميرا في «مد جزر» التي تفوقت على ممثلات سبقنها إلى البطولة الدرامية المطلقة في «السوشيال ميديا» من بينهنّ: بيرين سات الشهيرة بالسلطانة كوسيم، ومريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام وأخريات، لأنها الأكثر نشاطاً منهنّ، والأكثر تجاوباً مع معجبيها في «السوشيال ميديا»، وتشرف بنفسها على الرد على «فانزها» في كافة ساعات الليل والنهار، وتخصص وقتاً أكبر لـ«إنستقرام» و«تويتر» من عشرات الممثلات الأخريات، بهذا الأسلوب، وصلت سريعاً إلى رقم قياسي بعدد متابعيها من الأتراك والأجانب والعرب بلغ ثلاثة مليون متابع على «إنستقرام» وحده.

فخرية أفجين بمليون و300 ألف متابع

الممثلة التركية فخرية أفجين الشهيرة بنجلاء ليست محظوظة بعدد متابعيها مثل حبيبها الممثل الوسيم بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك المرتبطة معه بقصة حب جميلة منذ عام ونصف العام، حيث بلغ عدد متابعيها لغاية إبريل (نيسان) 2016:

1 مليون و900 ألف فقط، وهي نسبة أقل من نسبة متابعي حبيبها بمليون وثلاثمائة ألف متابع تقريباً، أي أن حبيبها يتمتع بشعبية أكبر منها في «السوشيال ميديا» خاصةً وأنها بعد مسلسلهما المشترك الأول «طائر الحب» لم تقدم أي مسلسل تلفزيوني، واكتفت بتقديمها فيلماً سينمائياً واحداً معه بعنوان «العشق يشبهك» من إنتاج حبيبها بوراك أوزجيفيت، وعقدها الإعلاني مع شركة «لوريال» لمستحضرات وشامبوهات الشعر العالمية.

هاندة أرتشيل بلغ عدد متابعيها مليون و800 ألف

هاندة أرتشيل الشهيرة بسيلين حققت شعبية ونجومية سريعة بأول بطولاتها الدرامية في مسلسلها الرومانسي العائلي «بنات الشمس» فبلغ عدد متابعيها في موقع التواصل الاجتماعي «إنستقرام» 1 مليون و800 ألف متابع، ومتوقع أن يبلغ عدد متابعيها في منتصف 2016 المليونين، متفوقة بذلك على أشهر نجمات تركيا بالأخص نجمات الصف الأول المحبوبات عالمياً: توبا بويوكستون، وبيرين سات، ومريم أوزيرلي، وبيرغوزار كوريل.

السلطانتان هيام وصفية

تتعادلان بعدد متابعيهما في «إنستقرام»

المفارقة اللافتة في عدد متابعي النجوم الأتراك في «إنستقرام» ندرة التعادل وقلته بين نجوم الصف الأول في مجاليّ الغناء والتمثيل، لكنه حصل مع ساريناي ساريكايا وإبرو غونديش التي حصلت كل واحدة منهما على ثلاثة مليون متابع في «إنستقرام»، وتكرر ثانيةً التعادل في عدد المتابعين مع الممثلة التركية الألمانية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام في «حريم السلطان»، والممثلة التركية القديرة هوليا أفشار الشهيرة بالسلطانة صفية في «السلطانة كوسيم». فبلغ عدد أتباع كل واحدة منهما 1 مليون و600 ألف متابع ومتابعة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستقرام».

ورغم تعادلهما بعدد المتابعين، إلا أن مريم أوزيرلي حصلت على هذا العدد بسنوات أقل من الممثلة هوليا أفشار التي استغرقت وقتاً أكبر للحصول على هذا الرقم في «السوشيال ميديا».

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بيرين سات تملك مليون و300 ألف متابع

المدهش للإعلام والنقاد هو عدد متابعي النجمة التركية الجريئة والمثيرة للجدل السياسي والفني والإعلامي بيرين سات، الشهيرة بالسلطانة كوسيم في «السلطانة كوسيم»، التي رغم تفردها بأداء طبيعي، ونجاح مسلسلاتها وبالأخص: «العشق الممنوع» و«فاطمة»، إلا أن آراءها السياسية المنتقدة لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، وتأييدها للمعارضة من منطلق عجز الحكومة عن إيقاف العنف الذي تتعرض له النساء في تركيا، حدّ الكثير من معجبيها عن متابعتها في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصةً «إنستقرام»، وربما يكون الملايين من الأتراك المؤيدين لسياسة الحكومة التركية وراء تراجع مسلسلها «السلطانة كوسيم» في «الرايتنغ» وتأرجحه ما بين المراتب الـ 20 وال 25 و27، فلم تجمع بيرين سات سوى 1 مليون و300 ألف متابع في «إنستقرام».

نورغول يشلشاي تحصد مليون و200 ألف متابع

نورغول يشلشاي الشهيرة بياسمين في «عشق وجزاء» وبغلسران في «حطام» من أنشط النجمات التركيات في «السوشيال ميديا»، إذ تنشر دائماً صوراً جميلة عن رحلاتها مع نجلها الوحيد نجات عثمان وأعمالها الفنية والإعلانية. فحصدت مليوناً و200 ألف متابع في «إنستقرام».

نسليهان أتاغول تجاوزت المليون الأول

بالرغم من حداثة الممثلة الشابة نسليهان أتاغول الشهيرة بنيهان في التربع على قمة «الرايتنغ» بمسلسلها الرومانسي الجديد «الحب الأعمى»، إلا أنها تتقدم بسرعة قياسية في «السوشيال ميديا». فبلغ عدد متابعيها لغاية منتصف إبريل (نيسان) 2016، مليوناً ومئة ألف متابع ومتابعة في «إنستقرام».

وشعبيتها المتنامية في أوساط شباب وشابات تركيا دفعت ماركات مهمة للتفاوض معها لتكون وجهها الإعلامي. لكن نسليهان مشغولة حالياً بإنهاء الموسم الأول لمسلسلها، والتحضير لزفافها المزمع إقامته في 9 يوليو (تموز) المقبل.

ويعد عدد متابعيها أقل من عدد متابعي بوراك أوزجيفيت شريكها ببطولة «الحب الأعمى» بـ 2 مليون ومئة ألف متابع، وهذا ليس غريباً بحكم أن بوراك سبقها للبطولة الأولى في الدراما سنوات كثيرة.

توبا بويوكستون تأخرت في الوصول للمليون متابع

بينما تأخرت النجمة التركية المحبوبة في تركيا والشرق الأوسط كثيراً توبا بويوكستون، الشهيرة بإيلين بطلة «العشق الأسود»، في الوصول للمليون متابع الأول، ففي بداية إبريل (نيسان) 2016 كان عدد متابعيها لا يتجاوز الـ 998 ألف متابع، وبعد أيام قليلة ارتفع العدد حوالي ألفي متابع ووصل إلى مليون متابع، ورغم أنها سبقت منافستها بيرين سات في التواصل مع معجبيها عبر «إنستقرام»، إلا أن بيرين سات متفوقة عليها بـ 300 ألف متابع، والمنافسة بينهما في الدراما مستمرة، فبعد أن تفوقت توبا بويوكستون بموسمها الأول من «العشق الأسود» في «الرايتنغ»، تراجعت بيرين سات في موسمها الأول من «السلطانة كوسيم» في تركيا، إلا أنها تفوقت على توبا بويوكستون بعدد متابعيها في «إنستقرام» والمنافسة التي تشعلها الصحافة التركية يومياً مستمرة بينهما حتى إشعار آخر.

أنجين أكيوريك صاحب 387 ألف متابع

تنبه الممثل التركي الوسيم أنجين أكيوريك الشهير بالمحقق عمر بطل «العشق الأسود» متأخراً لأهمية مواقع التواصل الاجتماعي، لهذا لا يتجاوز عدد متابعيه الـ 387 ألف متابع، وندرة تواصله مع متابعيه الأتراك والأجانب جراء خجله، وعدم نشره صوراً بشكل يومي أو أسبوعي منتظم، سر بطء زيادة عدد متابعيه مقارنةً بنجوم شباب أصغر منه سناً وتجربة بالدراما التركية.

وبالطبع، هو أقل متابعةً وشعبية من شريكتيه الدراميتين: بيرين سات وتوبا بويوكستون.

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مراد يلدريم يملك 759 ألف متابع

يتمتع النجم التركي المحبوب مراد يلدريم الشهير بكارتال في «ملكة الليل» بعدد أقل من معظم شريكاته الدراميات في السينما والتلفزيون وبالذات: توبا بويوكستون وإيزغي مولا ومريم أوزيرلي حيث يبلغ عدد متابعيه 759 ألف متابع فقط في «إنستقرام»، ولوحظ منذ بدء عرض مسلسله «ملكة الليل»، رغم تراجعه في «الرايتنغ» وإنهاء المسلسل إثر فشله الجماهيري، أن نشاطه في «إنستقرام» متصاعد وبالأخص: الفوتوغرافي حيث ينشر كافة مناسباته وأعماله فيه بانتظام.

عدد متابعي كيفانش تاتليتوغ في «إنستقرام» البالغ 981 ألفـاً لا يناسب نجوميته

الغريب هو أن كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند الممثل التركي الذي أثنى على أدائه في فيلمه «حلم الفراشة» النجم العالمي راسل كرو لا يمتلك سوى 981 ألف متابع ومتابعة على موقع «إنستقرام» الاجتماعي، وهذا رقم لا يتناسب مع نجوميته في تركيا ودول عديدة حول العالم.

أركان بيتككايا و889 ألف متابع فقط

الممثل التركي أركان بيتككايا الشهير بالقبطان علي في «على مر الزمان» وبجيهان في «حطام» أقل حظاً من الممثلة نورغول يشلشاي شريكته ببطولة حطام لموسمين، إذ لا يمتلك سوى 889 ألف متابع في «إنستقرام» أي أقل من نورغول يشلشاي بـ 301 ألف متابع مع أنه نشط كثيراً في «السوشيال ميديا». علماً بأن النجمين كانا اختلفا معاً مؤخراً وأثارا ضجة هائلة في الإعلام .



تابعوا المزيد من النجوم الأنراك وعدد متابعيهم على "إنستقرام" في العدد 1836 من مجلة "سيدتي" الموجود حالياً في الأسواق

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