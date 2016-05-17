خالد عبد العزيز يطالب بالعمل بقانون الرياضة القديم

أعلن المهندس، خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، عن وجود أزمة حقيقية تواجهها الوزارة فى الانتهاء من مشروع قانون الرياضة بسبب الدستور الجديد ولائحة اللجنة الأولمبية الدولية.

وأشار "عبد العزيز"، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، إلى أن القانون الحالى 75 لسنة 1977 يطلق سلطة وزير الرياضة فى تحديد مدد انتهاء الجمعيات العمومية للنوادى مما يتعارض مع الميثاق الأولمبى، الذى يؤكد على حق مجلس إدارة النوادى تحديد مدد عملها وطريقة تنظيمها، قائلا: "يا ريت يفضل القانون القديم كما هو دون تغير لأن من وضعوه أساتذة كبار فى المجال الرياضى".

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