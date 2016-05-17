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صور.. سمير غانم ودلال عبد العزيز في «مناقرة حرة»على «شعبي إف إم» في رمضان‎

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الفنان سمير غانم

الفنان سمير غانم

كتبت – إنجي لطفي

بدأ العمل على قدم وساق، من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني الدرامي لماراثون الدراما الإذاعية بالعمل الكوميدي “مناقرة حرة”.

“مناقرة حرة”، من بطولة الفنان سمير غانم، ودلال عبد العزيز، ومن تأليف ياسر بدوي، ومن إنتاج شركة “ميديا سيتي”.

ومن المقرر إذاعته يوميًا على “شعبي إف إم” .

يناقش “مناقرة حرة”، يوميًا أبرز قضايا الأسرة المصرية بشكلٍ ساخر عن طريق المعالجة الكوميدية لـ”سمير” وزوجته دلال .

يذكر أن” مناقرةه حرة”، ثاني مفاجآت شعبي إف إم”، الدرامية بعد مسلسل أحمد عز ونيكول سابا “تورا بورا”.

 

سمير غانم، ودلال عبد العزيز

سمير غانم، ودلال عبد العزيز

الفنان سمير غانم، ودلال عبد العزيز

الفنان سمير غانم، ودلال عبد العزيز

 

الفنان سمير غانم، ودلال عبد العزيز

الفنان سمير غانم، ودلال عبد العزيز

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