السبت المقبل.. الفنان العالمي انجلبرت همبردنك يصل القاهرة لإحياء حفل

يصل مطار القاهرة الدولي، السبت المقبل، الفنان العالمي البريطاني إنجلبرت همبردنك, قادمًا من نيويورك على الطائرة المصرية، في زيارة للقاهرة تستغرق 4 أيام.

ومن المقرر أن يقدم “همبردك”، خلالها حفلًا غنائيًا كبيرًا في إحدى فنادق وسط العاصمة، تحت رعاية وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، حسبما أفاد مراسلنا.

وصرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن الفنان العالمي البريطاني، سوف يصل على متن الطائرة المصرية القادمة من نيويورك رحلة رقم 986.

وأضافت أنه من المقرر، أن يكون في استقباله بالمطار، عددًا من المعجبين، فضلًا عن الشركة المنظمة للحفل، ومسئولي السياحة .

وأشارت المصادر، إلى أن زيارة “همبردنك”، تُعد رسالة للعالم كله على حالة الأمن، التي تعيش فيها البلاد، بالإضافة إلى أنها تًعد دعاية سياحية لكافة دول العالم .