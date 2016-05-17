محافظ الوادي الجديد يلتقي بالدكتور عصام شرف

مراسل«ONA»:

> إلتقى اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، بالدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق ومدير مؤسسة شرف للتنمية، لبحث عدة موضوعات تخص المحافظة ومنها كيفية الاستفادة بمبنى حسن فتحي بمركز ومدينة باريس، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات وعلاج مرضى فيروس (c).

يأتى ذلك في إطار حرص اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد على توفير الرعاية الطبية المتكاملة لأبناء المحافظة، وخلق فرص عمل أمام الشباب والارتقاء بالأحياء السكنية وتطويرها.

وطالب عشماوى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بضرورة زيارة محافظة الوادى الجديد، لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة، ومناقشة سبل الدعم الذي سوف تقدمه المؤسسة.