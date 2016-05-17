حوار في الجول - الحضري: المنتخب يحتاج شخصية غالي القائد الغيور.. ولا يوجد أهلي وزمالك

في وقت الأزمات يلعب قائد الفريق الدور الأكبر في تهدئة الأمور. فماذا كان دور عصام الحضري قائد منتخب مصر في أزمة الجهاز الفني وحسام غالي.

الأزمة مشتعلة بين الجهاز الفني وقائد الأهلي الذي لن ينضم على الأغلب لقائمة مباراة تنزانيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

غالي هو القائد الثاني لمنتخب مصر بعد الحضري الذي تعرض للإصابة خلال معسكر مباراتي نيجيريا ولكنه لم يترك الفريق قبل الفوز في مباراة برج العرب، فكيف تفاقمت الأزمة وهل تدخل الحارس المخضرم لحلها؟

الحضري يتحدث لـFilGoal.com عن بداية الأزمة وعلى من يقع الخطأ فيها، وما الدور الذي لعبه وسيكمله لحلها.

وكل ما يلي على لسان الحضري ..

"لا أعرف لماذا باتت المشكلة كبيرة الآن من لا شيء، فكل شيء انتهى في معسكر المنتخب أو هكذا كنت أظن".

"بالفعل، كان هناك مشكلة خلال المعسكر ولكن تحدث كوبر وغالي في حضوري، وانتهى الأمر على ذلك ولم يخرج للنور".

"وأكبر دليل على ذلك أن غالي شارك في مباراة نيجيريا، فلو كانت المشكلة مستمرة لماذا أشركه كوبر إذا؟".

منتخب الأهلي والزمالك

"المنتخب لا يوجد به أهلي وزمالك، فنحن كيان واحد ويقود الفريق مدرب محترم وله اسم كبير".

"لو أردنا أن يكون المنتخب أهلي والزمالك، فعلينا إذا أن نغير اسمه وألا نطلق عليه منتخب مصر".

"ولم يلفت نظري أي انقسام في صفوف المنتخب خلال تواجدي".

غالي الغيور

"لم ألحظ أيضا أي تجاوز من غالي في تعامله مع زملائه، فأنا أعرف شخصيته جيدا منذ فترة طويلة وهو دائما حريص على مصلحة فريقه الأهلي ومنتخب مصر".

"الفريق دائما يحتاج إلى لاعب بشخصية غالي، فهو بفضل شخصيته تلك بات قائد النادي الأهلي ولعب لسنوات في أوروبا".

"هو لاعب غيور على قميص فريقه، ودائما يحاول بث الحماس بين زملائه من أجل مصلحة الفريق".

"والمنتخب لا يحتاج اللاعب البارد، ويحتاج لاعبين مثل غالي".

"اللاعب الكبير من واجبه أن يوجه زملائه في المعسكر، وهذا دور حسام غالي الذي يعد أكبر اللاعبين سنا من بعدي".

"أحيانا يتقبل اللاعب نقدا من زميل ولا يتقبله من آخر، ولكن في النهاية لم تحدث أي تجاوزات".

تدخل لحل الأزمة

"لا أعرف إذا كنت ضمن اللاعبين المنضمين للمعسكر المقبل أم لا، ولكنني سأحاول بكل تأكيد التدخل لتهدئة الأجواء".

"سيحضر كوبر بالتأكيد مباراة الأهلي والإنتاج اليوم لمتابعة اللاعبين، وسنرى ماذا سيحدث بعدها ولكنني سأتحدث مع غالي والجهاز الفني ونتمنى إنهاء الأمر".

"وحتى لو كان هناك قرار بعقوبة، فيجب أن يخرج القرار بشكل محترم ويكون هناك تقبل له".

"هذه الأزمات ليست في صالح منتخب مصر الذي يدخل مرحلة حاسمة بعد التأهل بشكل كبير لكأس الأمم الإفريقية".

"سنبدأ تصفيات كأس العالم قريبا ونريد التتويج بكأس الأمم، وعلينا أن نتحد ونبدأ العمل من الآن إذا أردنا النجاح".