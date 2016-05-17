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الأهلي: سندفع ببعض البدلاء بعد حسم الدوري

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الأهلي: سندفع ببعض البدلاء بعد حسم الدوري الأهلي: سندفع ببعض البدلاء بعد حسم الدوري

تسببت خسارة الأهلي أمام وادي دجلة في تعطيل خطة لمدربه مارتن يول لمنح فرصة أكبر للاعبين البدلاء أو البعيدين عن المشاركة أساسيا.

وقال أسامة عرابي المدرب العام للأهلي: "الهزيمة أمام دجلة كانت مفاجأة، وعطلت تفكير الجهاز الفني في الدفع ببعض اللاعبين البدلاء".

وأضاف عبر إذاعة الشباب والرياضة "إذا نجحنا في حسم بطولة الدوري مبكرا، ستكون لدينا فرصة أكبر لإشراك العناصر البعيدة عن المشاركة أساسيا".

وأوضح "كل لاعبي الأهلي مميزين، ويتدربون بجدية، ومستواهم متقارب، ولكن الجهاز الفني يريد تثبيت التشكيل طالما أن الفريق يحقق نتائج جيدة".

وواصل "بعض البدلاء في الوقت الحالي، كانوا أساسيين في مرحلة سابقة، والآن التشكيل الأساسي به استقرار على 9 لاعبين على الأقل".

وتطرق مدرب الأهلي للحديث عن بعض اللاعبين المعارين مثل كريم نيدفيد، أحمد رمضان بيكهام ومحمد حمدي زكي، مؤكدا أن هذا الملف لم يتم حسمه بعد، بل مجرد "رتوش" كلام لم يرتق للجدية.

واختتم تصريحاته: "في نهاية الموسم، سنحسم مصير المعارين سواء بتجديد إعارتهم أو عرضهم للبيع أو عودتهم مجددا لأنهم على ذمة النادي"

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فيديو اليوم السابع