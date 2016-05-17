21 يونيو.. الحكم في طعن «أبو تريكة» على قرار التحفظ على ممتلكاته

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الطعن المقدم من اللاعب محمد أبو تريكة، على قرار التحفظ على ممتلكاته. لجلسة ٢١يونيو المقبل.

وجاء التأجيل، للنطق بالحكم، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان محمد عثمان، المحامي، وكيلًا عن “أبو تريكة”، قد طعن على قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، بالتحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة.

وقال “عثمان”، عقب جلسة اليوم، إنه يثق في قضاء مجلس الدولة الشامخ في أن يعيد الحق للاعب محمد أبو تريكة.

وكانت هيئة مفوضي الدولة، قد أصدرت تقريرها في دعوى اللاعب محمد أبو تريكة، والذي يطالب فيها بوقف قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أمواله، الذي أوصى بإلغاء القرار المطعون فيه، ورفع التحفظ على أموال المدعي، وإنهاء منعه من التصرف فيها، وتسليمها كاملة غير منقوصة.

وقال التقرير، إن المدعي طلب الحكم بقبول الدعوى شكلًا، ووقف تنفيذ، وإلغاء قرار اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، فيما تضمنه من التحفظ على أمواله، وممتلكاته مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأضاف التقرير؛ أن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

كما أضاف أنه يجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.