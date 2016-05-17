إندلاع حريق بـ 4 منازل متجاورة فى الغنايم بأسيوط

مراسل«ONA»:

إندلع حريق هائل، منذ قليل، بقرية المشايعة التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، إلتهم محتويات 4 منازل كاملة دون وقوع ضحايا وخسائر فى الأرواح، وجارى السيطرة عليه .

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالى قرية المشايعة بنشوب حريق هائل، إلتهم محتويات 4 منازل متجاورة دون وقع اى خسائر فى الارواح لاخلاء المنازل من السكان فور اندلاع النيران .

وإنتقلت سيارات الإطفاء والحماية المدنية لموقع الحادث، لمحاولة السيطرة على الحريق، وجارى تحرير المحضر اللازم والتحرى لمعرفة السبب وراء إندلاع الحريق.