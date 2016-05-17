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أمير نجران لمدير التعليم الجديد: أبناؤنا أمانة في أعناقكم.. فكونوا على قدر الأمانة

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حث صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على مواصلة تطوير الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، ومضاعفة متابعة نشاط المعلمين، وتقييم كفاءاتهم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه مدير إدارة التعليم بمنطقة نجران، د. محسن بن علي إبراهيم الحكمي، في مكتبه، بديوان الإمارة، صباح أمس، بمناسبة تكليفه مؤخرًا بإدارة تعليم المنطقة، معبراً سموه عن أمنياته له بالتوفيق، وأن يعينه المولى على خدمة الدين ثم المليك والوطن، وعلى تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله- تجاه الوطن والمواطن. وأكد سموه أهمية دور إدارة التعليم، وأنها من أهم الأجهزة الحكومية، لاختصاصها بتعليم وتأهيل أعظم الثروات الوطنية، وصياغة مستقبل الوطن من خلال الطلاب والطالبات، وقال سموه: "الحمل عليكم ثقيل جداً، فالآباء استودعوا أبناءهم أمانة في أعناقكم، واستأمنوكم على تعليمهم وتكميل دور الأسرة، فكونوا على قدر هذه الأمانة، وحثوا المعلمين على استشعار عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن عليهم واجباً وطنيًا أعظم من الواجب الوظيفي، فلا نريد معلمًا يؤدي وظيفة، ولا يؤدي رسالة وطنية، يعزز بها القيم الوطنية لدى أبنائنا وبناتنا". من جهته؛ عبّر د. محسن الحكمي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، على كريم عنايته بحقل التعليم، وتوجيهاته السديدة، واعداً ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن.

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