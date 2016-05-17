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في الجول يوضح.. وجهة نظر جهاز المنتخب في أزمة غالي

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في الجول يوضح.. وجهة نظر جهاز المنتخب في أزمة غالي في الجول يوضح.. وجهة نظر جهاز المنتخب في أزمة غالي

أزمة كبرى أحاطت بمنتخب عقب ما نشر من تقارير صحفية حول خلافات بين قائد الأهلي حسام غالي ومدرب أسامة نبيه والمدير الفني هيكتور كوبر.

الأزمة مشتعلة بين الجهاز الفني وقائد الأهلي الذي لن ينضم على الأغلب لقائمة مباراة تنزانيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وفي هذا الإطار، علم FilGoal.com أن الجهاز الفني للمنتخب اتفق على "تجاهل" المشكلة وعدم الحديث عنها، حتى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده كوبر يوم 26 مايو الجاري استعدادا لمباراة تنزانيا.

وقال مصدر مقرب من الموقف لـFilGoal.com: "نرجو من الجميع عدم الحديث عن الأمر لتهدئة الموقف من أجل المنتخب الذي سيخوض لقاء صعبا أمام تنزانيا".

وأضاف "الجهاز اتفق على عدم إصدار أي تصريحات أو تعقيبات على الأزمة سواء بالإيجاب أو بالسلب".

وشدد "وحتى مؤتمر كوبر، لن تخرج تصريحات حول الأمر سوى من المشرف العام على المنتخب هاني أبو ريدة، هو الوحيد المنوط بهذا الأمر".

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