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إيداع متهمى "خلية المتفجرات" قفص الاتهام تمهيدا لبدء جلسة محاكمتهم بالقضية

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إيداع متهمى "خلية المتفجرات" قفص الاتهام تمهيدا لبدء جلسة محاكمتهم بالقضية إيداع متهمى "خلية المتفجرات" قفص الاتهام تمهيدا لبدء جلسة محاكمتهم بالقضية
أودعت قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، 4 متهمين من عناصر الإخوان، قفص الاتهام الزجاجى فى القضية المقيدة برقم 6235 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، وذلك لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان الإرهابى بحلوان، واتهامهم أيضاً بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة، والشروع فى القتل، وإنشاء وتولى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة السلاح والذخيرة، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية المتفجرات".

وحضر ثلاث منهم من محبسهم بسجن طرة، وحضر المتهم الحدث من دار الرعاية التى أصدرت المحكمة بالجلسة السابقة قراراً بإيداعه بها لصغر سنه.

وفى نفس السياق، قد حضر ثلاثة محامين فقط من هيئة الدفاع عن المتهمين، منذ قليل، وذلك استعدادا لبدء الجلسة خلال دقائق.

تعقد الجلسة برسائة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود ومختار محمد صابر، وبحضور المستشار أحمد عبد العزيز مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد .


>اليوم ..استئناف محاكمة 8 متهمين بـ "خلية المتفجرات " فى حلوان

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مصر 365

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