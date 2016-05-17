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ضبط 9 قطع سلاح نارى و13 قضية مخدرات و26 هاربا من أحكام فى حملة بالجيزة

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ضبط 9 قطع سلاح نارى و13 قضية مخدرات و26 هاربا من أحكام فى حملة بالجيزة ضبط 9 قطع سلاح نارى و13 قضية مخدرات و26 هاربا من أحكام فى حملة بالجيزة
شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، استهدفت عدة بؤر إجرامية بنطاق جنوب محافظة الجيزة، أشرف عليها اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، أسفرت عن ضبط 9 قطع سلاح نارى، و7 طلقات، و13 قضية مخدرات، وتنفيذ 14 قرار ضبط وإحضار، بالإضافة إلى ضبط هارب من السجن.

كما تم القبض على 26 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.


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