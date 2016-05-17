فلاحو الغربية مصرون على زراعة الأرز رغم التهديد بتحرير محاضر وقلة المياه

رغم تحذيرات مديرية الزراعة بالغربية للفلاحين بعدم زراعة الأرز، إلا فى الأماكن التى أقرتها الجمعيات الزراعية، والتهديدات بتحرير محاضر للمخالفين، فإن معظم الفلاحين مصرون على زراعة الأرز مهما كانت التحديات، كونه محصول استراتيجى مرتفع السعر مضمون المكسب، وما سواه من الزراعات مثل الذرة مجرد محصول للمواشى.

وعلى صعيد آخر أكد الفلاحون أنهم يعانون من نقص مياه الرى، خاصة مع موسم زراعة محصول الأرز، وهو أحد المحاصيل الأساسية بالمحافظة، ما اضطرهم للجوء للمياه الارتوازية وهى مرتفعة التكاليف، أو مياه المصارف وهى ذات خطورة عالية وتعرض الفلاحين لجميع الأمراض والأوبئة.

ومن جانبها قامت مديرية الزراعة بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية بشن حملات مكثفة وتحرير محاضر لمشاتل الأرز المخالفة، وتم تنفيذ " 26" حالة تجفيف مشاتل أرز بقرية الرجبية مركز السنطة، بمساحة "26 قيراطا" فى المحضر رقم 4566 إدارى المركز 2015.

>وفى مركز سمنود، تم تنفيذ " 25" حالة تجفيف مشاتل أرز بقريتى كفر الصارم وماجول، بمساحة "فدان و 18 قيراطا" فى المحضر رقم 5723 إدارى المركز 2015.

>وفى مركز بسيون تم تنفيذ "33" حالة تجفيف مشاتل أرز بقرية شفا، بمساحة "8 قيراط و 7 سهم" فى المحضر رقم 2434 إدارى المركز 2015.

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