كيف تعلمين مولودك الكلام من 0 إلى 6 أشهر؟

الكلام من أهم الأمور التي سيتعلمها طفلك، وتطور النطق واللغة لديه سيؤثر على بقية حياته، كما أن عدد الكلمات التي يقولها بعمر السنتين تعتبر مؤشراً لنجاحه في المستقبل. ولكن لا تستعجلي، فكل طفل سيتعلم بالسرعة التي تريحه. أفضل ما يمكنك فعله هو دعمه في الوقت المناسب.



Nicola Lathey خبيرة نطق ولغة ومؤلفة Small Talk: Simple ways to boost your child's speech and language development from birth to four years، من "ماذر أن بايبي" تعرفك على طرق دعم طفلك ليتعلم الكلام.

التواصل البصري

من لحظة ولادة طفلك، سيرغب في النظر إلى وجهك، وخلال 15 ساعة من الولادة يتمكن من معرفة الوجه الذي يصدر صوت أمه منه، إن إنشاء تواصل بصري جيد سيشجعه على النظر إلى وجهك لمعرفة مكان صدور الصوت، وبعدها بعدة أسابيع، قومي بتقليد صوت الطفل عند الكلام معه.

جربي: الوقوف على مسافة 20 سم؛ ليتمكن الطفل من رؤيتك، وقومي بمد لسانك وسيراقبك وقد يقلدك.

إنشاء حوار

من عمر 8-10 أسابيع يتمكن الطفل من إنشاء حوار أي شخصين يتواصلان معاً. يجب أن تتعلما كلاكما، فتبادلا الأدوار خلال الكلام، أنت ووالده.

جربي: بدلاً من الكلام الدائم أنت ووالده أعطيا الطفل فرصة ليتكلم.

البكاء يصبح كلاماً

عادة ما يكون حديث الولادة صامتاً أو يبكي، وقد حدد الخبراء أربعة أنواع للبكاء: الألم والجوع وعدم الراحة والتعب. ومن بين عمر 7-8 أسابيع تصبح هذه أول كلماتها : اه- ار-اوو-اي-اه وآيا.

جربي: عند حضن طفلك قولي آه، ثم أحضري دمية ملائمة للحضن، وقولي آه واحضنيها، وقد يبدأ طفلك بتقليدك.

التعليم العرضي

انتبهي إلى كل تلك الأصوات، فقد يقول طفلك شيئاً يبدو أقرب إلى كلمة حقيقية، كجزء من تجربته النطقية، وعند فرحتك بها وبدء ترديد الكلمة سيعي أنه يتحدث معك ويكررها؛ حتى تُفهم لديه بنطقها الصحيح.

جربي: عبري عن فرحتك بلطف عبر موسيقا معينة في نبرة صوتك.

