بماذا برر المشاهير اختيار أسماء مواليدهم؟

كل يغني على ليلاه، وكل يختار اسم مولوده على هواه، لكن هذا الهوى قد يكون وسيلة للترويج للأبوين دون الاكتراث بإحساس المولود عندما يكبر، وبالمقابل كانت بعض الاختيارات منطقية، فكيف اختار بعض المشاهير أسماء أبنائهم.

مسلسلي

• كشفت الفنانة منى زكي عن سبب تسميتها لطفلها باسم سليم، وذلك لأنه من الأسماء المحببة لها؛ حيث إنها قد ظهرت في مسلسل "آسيا" لديها طفل اسمه "سليم"، وهذا المسلسل تعتز به كثيراً كما تقول، فقررت أن يكون اسم ابنها الثاني من الفنان أحمد حلمي هو "سليم".

على اسمه

• أطلقت الفنانة آثار الحكيم اسم "عمر" على ابنها، وذلك حسب تصريحها تيمناً باسم المخرج عمر عبد العزيز، والذي قامت ببطولة عدة مسلسلات من إخراجه.

لاعب كرة

• الفنانة اللبنانية نور اختارت لطفلها اسم "ليوناردو" تيمناً باسم لاعب الكرة الإسباني الشهير.



المخرج

• حنان ترك والفنان خالد يوسف والفنان حسين الإمام والفنانة ريهام عبد الغفور أطلقوا على أطفالهم اسم "يوسف" نسبة لاسم المخرج يوسف شاهين.

بين الآيفن والآيباد

• لا يُمكن لهذا الاسم أن يكون صادراً عن زوجين ارتبطا مع بعضهما بعلاقة زوجيّة، أو بخطّة تسويقيّةٍ حتّى، لا يُمكن لهذا الاسم إلا أن يكون مشروع تزاوجٍ بين هاتف آي- فون وكمبيوتر آي- باد اللوحيّ. يبرّر كلٌّ من النجمة الأستراليّة غوينيث بالترو، وزوجها المغنّي الأوّل في فريق كولد بلاي، إطلاقهما اسم تفّاحة، آبل على ابنتهما؛ لأنّ ثمار التفّاح لذيذة ونضرة.

حدة القمر

تميز فرانك زابا في كتابة كلمات الأغاني وتلحينها، إلا أنّ هذا التميّز ترك أثره السلبيّ على أسلوبه في اختيار أسماء أولاده. فأولاده يحملون أسماء متخلّفة شأن دويزيل وديفا وثين موفن بيجين، والابنة الأولى التي حملت اسم مون يونايت أي وحدةُ القمر.

طيّار

جايسون لي من الشخصيّات الظريفة في هوليوود، فهو كوميديّ في الموسم الأوّل من مسلسله "ماي نيم إز إيرل"، أو حتّى عندما عمل مع كيفن سميث، وقد أطلق على ابنه اسم طيّار! وعندما سئل جايسون عن سبب اختياره الاسم الغريب، ردّ بكلّ سذاجة بأنّه كان يستمع إلى إحدى أغنيات فريق غراندادي التي تقول: هو بسيط.. هو غبي.. هو طيّار.

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