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المنتخب يضم 6 محترفين لقائمة تنزانيا.. عودة عبد الشافي

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المنتخب يضم 6 محترفين لقائمة تنزانيا.. عودة عبد الشافي المنتخب يضم 6 محترفين لقائمة تنزانيا.. عودة عبد الشافي

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر ضم 6 محترفين لقائمة التي ستقابل تنزانيا يوم 4 يونيو المقبل.

وقرر كوبر ضم كل من جناح روما محمد صلاح ومتوسط ميدان أرسنال محمد النني، بالإضافة لمهاجم براجا أحمد حسن "كوكا".

كما ضم كوبر كل من جناح بانيتيليكوس اليوناني عمرو وردة، وجناح أندرلخت محمود حسن "تريزيجيه".

وشهدت القائمة عودة ظهير أيسر الأهلي السعودي محمد عبد الشافي، بعد فترة طويلة من الإصابة.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته بعد الفوز على نيجيريا إيابا، ويحتاج لعدم الخسارة من تنزانيا برباعية حتى يضمن تأهله إلى كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

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