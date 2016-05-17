8 نصائح لحماية زواجك من التدخلات الخارجية

لكل من تعاني من مشاكل التدخلات الخارجية من الاهل والاقارب والاصدقاء في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم النصائح التي تساعدك في حماية زواجك التدخلات الخارجية

هناك بعض العلاقات التي تستمر لفترة طويلة دون مشاكل تذكر , ولكن هذا يحدث إذا كان الطرفان يعيشان بمعزل عن المجتمع المحيط بهم , ولكننا جميعاً محاطون بمجموعة من العلاقات الإجتماعية الممتدة , بما فيها الأقارب والمعارف والأصدقاء والزملاء , وكل واحد من هؤلاء قد يكون له تأثير ما علينا وعلى علاقاتنا بشكل أو بآخر , فكلا الزوجين لا يريدان تعكير صفو علاقتهما , لذا يجب الحذر من النصائح والتدخلات الخارجية بشكل عام.

اليكِ سيدتي تلك النصائح التي عليكِ ان تنتبهي لها لحماية زواجك من التدخلات الخارجية:

-عليكِ المحافظة على خصوصية العلاقة مع زوجك ولا تفصحي عنها امام اهلك واصدقائك .

-لا تتحدثي عن حياتك الزوجية في مكان عملك أو حين تجتمعين بصديقاتك , فمن الممكن أن يسدين لك نصائح خاطئة .

-عليكِ ان تتجنبي المساعدة من اصدقائك القدامي أو الذين كانت تربطكِ بهم علاقة سابقة قبل الزواج حتي لو مقربين لكِ, فربما يكونوا أقرباء الى قلبك ولكنهم بعيدون عن تفكيرك .

-الجأي الي المتخصصين بعيداً عن اهلكِ واصدقائكِ مثل طبيب نفسي أو متخصصة إجتماعية .

-لا تعرضي كل تفاصيل زوجكِ علي مواقع التوصل الاجتماعي , فبذلك أنت تتخطين حاجز الخصوصية الذي يجب أن تحافظي عليها .

-عندما تنزعجي من تدخل ام زوجكِ في أمورك الاسرية , تذكري أيضاً ان أمك لا يجب عليها ان تتدخل في الشئون نفسها , فلا تعتمدي معاييراً مزدوجة في التعامل مع أمكِ وحماتكِ.

-عليكِ بان تكوني حاضرة الذهن ببعض الاجوبة العمومية مسبقاً حين يوجه اليكِ سؤال خاص بحياتكِ الخاصة , ولا تفسحي المجال للمزيد من الاحاديث في المواضيع الخاصة والحساسة.

-عليكِ ان تنبهي زوجكِ بشأن موضوع تلك التدخلات, حتي لا يسهل أن يتدخل اي شخص في حياتكما بسهولة.

النصائح الصحية الذهبية للمقبلين على الزواج .

الحفاظ على روح الدعابة : ان روح الدعابة تسمح بالتواصل بين الزوجين وتعمل على إستمرار الحب الذي يهون مصائب الحياة . ان تكون متسامحا: ان العفو والتسامح عن الأخطاء وعن الإخفاقات لبعضنا البعض يساعد على الشعور بتبادل الثقة ، فلا يوجد انسان مثالي وبلا عيوب . كلنا بشر وكلنا نخطئ فعلينا بالتسامح .

3 . ضرورة معرفة ان الزواج له نجاحاته وله اخفاقاته ، فالزواج ليس وردي ورومانسي في كل الأوقات . بل عليك الوقوف مع بعضكم البعض للمرور من أي مشاكل تمر عليكم .

4 . أسرتك هي الأولوية : ضع أسرتك في أولوياتك مع وضع حدود لعملك ولأفراد أسرتك وعائلتك المباشرة . وهذا يعني بتحديد حدود واضحة حول مقدار الوقت الذي تقضيه مع الآباء / الأسرة ، على أن تكون أولويتك للأسرة .

5 . ان تكون مصدر البهجة لزوجتك وهي مصدر سعادتك بالإبتسامة والتعزيزات التي تساعد على اضافة الحب والمودة فيما بينكم .

6 . لمس بعضكم البعض بشكل دائم لأن الاتصال باللمس الجسدي (غير الجماع) يقرب بين الزوجين . يمكن اللمس من خلال عقد اليدين مع بعضكم البعض ، الجلوس على الأريكة بجانب بعضكما البعض .

7 . مجاملة شريك حياتك أمام الناس الآخرين . ليس فقط لأنه شيء جميل بل يجب فعله لأنه يساعد شريكك ان يشعر باحترام الذات .

8 . تبادل الهدايا بانتظام أو تبادل لفتات صغيرة أخرى كإرسال رسالة إلى زوجتك وتقول لها انك تحبها .

9 . إذا كان لديك مواعيد أسبوعية منتظمة ، فعليك على الحفاظ بالاتصال الدائم بزوجتك بصورة منتظمة لمناقشة أحوال الأسرة والعمل بما في ذلك تقسيم الأدوار والواجبات المنزلية والخطط الأسبوعية والبنود التي تحتاج إلى أن تناقش في العلاقة عن طريق الحفاظ على المشاركة .

التفكير العملي في وضع ميزانية تساعدكم على القيام برحلة اسبوعية او كل أسبوعين مع بعضكم البعض لتجديد الحياة ولكسر الروتين اليومي للحياة.

عادات خاطئة ابتعدي عنها

اللوم

يعتبر إلقاء كل طرف من أطراف العلاقة الزوجية اللوم على الآخر من الأمور التي تهدد استقرار الحياة الزوجية، حيث يرى كل شخص نفسه الأفضل والأقل افتعالًا للمشكلات، لكن على الزوجين أن يتفهما طبيعة كل منهما الشخصية وعدم إلقاء اللوم لتجنب الوقوع في فخ المشكلات الزوجية.

السلبية

لا تنظري لما يقوم به زوجك بسلبية طوال الوقت وإنما انظري له بإيجابيه، فذلك الأمر سيساعدكِ للنظر إلى أفعال زوجك بطريقة مختلفة، كأن تنظري إلى غضبه من موقف ما قمتِ به على أنه خوف عليكِ، سيكون لذلك تأثير رائع على علاقتكما.

الروتين

يعتبر الروتين هو العدو الأول للعلاقات الزوجية، فتحول العلاقة الزوجية والمهام اليومية التي يقوم بها كل من الزوجين إلى مجرد روتين يومي يهدد استقرار الحياة الزوجية السعيدة ويجعلها مهددة بالملل، لذلك احرصي على التجديد والقيام بأمور جديدة لتشاركيها مع زوجك.

التعبير عن المشاعر

احرصي على عدم التعبير المفرط عن المشاعر وقومي بالتعبير عن مشاعرك كلما احتجتِ واحتاج زوجك لذلك، وهذا لا يعني عدم التعبير التام عن المشاعر بل عليكِ اختيار الأوقات والمواقف التي يمكنك التعبير بها عن مشاعرك.

الذكريات

لا تقومي بين فترة وأخرى تذكر مواقف سلبية حدثت في الماضي وتذكير زوجك بها، فهذا الأمر سيؤدي بحياتكما الزوجية إلى منطقة غير مريحة، لذلك قومي بتذكر المواقف السعيدة مع زوجك للاستمتاع بجو رومانسي.

الخصوصية

احرصي على أن تسمحي لزوجك بأن يخذ قسط من الخصوصية يقوم فيه بممارسة الأنشطة التي فضلها كممارسة الألعاب الإلكترونية، كذلك الأمر بالنسبة لكِ، فلكِ أن تقومي بأخذ قسط من الخصوصية لتهتمي بجمالكِ.

نصائح لزواج سعيد

لا تتسرعي بإطلاق الأحكام:

إن إعطاء نفسك وزوجك بعض الوقت للتفكيربحلول للمشكلات التي تواجهكما هو أكبر فرصة لبناء زواج ناجح، فكري بأسباب المشكلة و دوافع الطرف الآخر وأعذاره، وتحلي بالصبر والتسامح، فذلك سيساعدك على أن تفهمي شخصية الشريك بشكل أفضل.

الجانب الإيجابي:

انظري دوماً إلى مميزات الشريك والجوانب الإيجابية في شخصيته، تذكري حسناته وحاولي أن تغضي الطرف عن عيوبه وسلبياته، واستعيدي دوماً كل اللحظات الجميلة والذكريات السعيدة التي جمعتكما سوياً.

كوني مبادرة:

بادري دائماً بعمل أشياء لطيفة تجعل زوجك سعيداًوممتناً، فاجئيه بأشياء يحبها دون أن يطلب منك ذلك، يمكنك إرسال رسالة جميلة له لتعبري فيها عن حبك واشتياقك فذلك سيجعله سعيداً لأنك تفكرين به دائماُ.

كوني مخبأ أسراره:

انصتي لزوجك وشاركيه مشاكله وهمومه وتجنبي مقاطعته أو إعطائه التعليمات والأوامر، دعيه يفضي لك بما يزعجه، ويقلق راحته، فهو بحاجة لمن يسمعه بهدوء ، كما يجب أن تشاركيه همومك ومشاعرك ومكنوناتك أيضاً وأخبريه بما تشعرين.

الاحترام:

إن أحد أهم أركان العلاقة الزوجية الناجحة هي أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل بين الشريكين، لذلك لابد أن يكون الاحترام سيد الموقف في لغة الحوار حتى أثناء المشاكل والخصام.

أنت وهو، ولا ثالث بينكما:

تجنبي تدخل أي طرف ثالث بينكما حتى لو كان من المقربين لكما، حاولي أن تحلي مشاكلك مع زوجك بنفسك وألا تخبري أحداً بمشاكلكما لأن علاقتكما لها خصوصيتها وقدسيتها التي لا يجب أن يقتحمها أحد، حتى لوكان من أقرب المقربين لكما.

كوني جميلة ومتجددة:

إن جمالك الخارجي بالإضافة لجمال أخلاقك وروحك هو من أهم العوامل التي تجعل زوجك مهتم ومغرم بك دائماً، لذلك كوني متجددة و مختلفة، واعتني بنفسك وبنظافتك وأناقتك ولا تجعلي أعباء المنزل والأولاد تخطف جمالك وأنوثتك فلزوجك الحق بأن يراك جميلة وأنيقة دوماً.

المرأة الذكية تملك قلب الرجل:

لا تعتقدي أن الجمال الخارجي هو المفتاح لقلب زوجك، فالرجل بطبعه ملول، لكنه يعشق المرأة الذكية التي تأسره دوماً بفطنتها وتجذبه بذكائها، وتفهمها لذلك تصرفي بذكاء وامتلكي قلب زوجك بين يديك.