نشاطات صيفية لسياحة ترفيهية في "هونولولو"

إذا كنت ترغبين بقضاء إجازة صيفية على الشواطئ الاستوائية، ينصحك "سيدتي. نت" باختيار "هونولولو" عاصمة ولاية "هاواي" الأمريكية، وجهة سياحية لك لهذا الموسم، وزيارة:

- شاطئ "ويكيكي": يستقطب هذا الشاطئ السائحين المتوجهين إلى "هونولولو" وجزيرة "أواهو"، ويغريهم بالاستلقاء تحت أشعة الشمس، وممارسة السباحة، وتعلّم التزلج على الأمواج. وهناك، تنتشر مروحة واسعة من المتاجر والمطاعم والفنادق على الشارع المطل على المحيط وشاطئ "ويكيكي".

- قصر "إيولاني": أُنجز القصر في سنة 1882 للملك كالاكاوا، وشكّل مقرّ إقامة الملك هاواي حتى تم خلعه من قبل المستوطنين الأمريكيين في سنة 1893. وقد رمّم القصر في سنة 1970، وافتُتح كمتحف سنة 1978. هو يمتاز ببنائه الـ"نيوكلاسيكي"، ويزدان بألواح الخشب والزجاج الملوّن والزخارف المتقنة.

يفتتح أبوابه يومياً ما عدا الأحد، من التاسعة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر. وتنظّم الجولات السياحية مقابل 21.75 دولاراً أمريكياً للبالغين، و6 دولارات أمريكية للأطفال.

- "ألا موانا بارك": يقع بين وسط مدينة "هونولولو" وشاطئ "ويكيكي"، يضم شاطئاً مخصّصاً للسباحة وغنياً بالشعاب المرجانية، فيما تغطّيه الرمال الخشنة. وثمة رصيف للصيادين حيث يمكن للسائحين استئجار قارب للذهاب إلى الصيد في البحر المفتوح.

لإقامة فخمة، اختاري:

- منتجع "هاليكولاني": يقع على شاطئ "ويكيكي"، ويبعد 35 دقيقة بالسيارة من مطار "هونولولو" الدولي. يضمّ صالة موسيقى ومركز "سبا" يقدّم علاجات تتضمّن الطقوس البولينيزية التقليدية، فضلاً عن التدليك وعلاجات الوجه والجسم وخدمات التجميل. ويضمّ ثلاثة مطاعم، هي: مطعم "لا مير" الواقع على ساحل المحيط، وهو مفتوح يومياً لتناول العشاء ويقدمّ الأطباق الفرنسية، ومطعم "أوكيدز" للمأكولات البحرية على الإفطار والغداء والعشاء، بالإضافة إلى وجبة فخمة بين الإفطار والغداء يوم الأحد. بدوره، يوفّر مطعم "هاوس ويذاوت إي كي" إمكانية تناول الطعام على "التراس" المطلّ على ساحل المحيط.

- فندق "ترامب انترناشيونال ويكيكي": يبعد أقل من 5 دقائق سيراً على الأقدام من الشاطئ، حيث تتوفر مكتبة وصالة رياضية تفتح على مدار 24 ساعة. ويقدّم مطعم "بي إل تي ستيك" فيه أطباق الذواقة الأمريكية في موقع مميّز، في حين يحلو الشرب في الردهة حيث مجموعة منوعة من "الكوكتيلات" على مدار اليوم.