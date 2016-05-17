جمال عنايت:كلمة الرئيس السيسى تفتح أفاق جديدة ومرحلة نشطه للسلام

أشاد الإعلامى جمال عنايت بالكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اثلاثاء،مشيرا لكونها تفتح افاقا جديدة فيما يتعلق بمفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل.

عنايت علق عبر صفحته بموقع فيس بوك وكتب “الرئيس السيسي لأول مره من سنوات يفتح آفاق جديده للمنطقة كلها “.

وأضاف “نحن مقبلون في تقديري على مرحله نشطه ومختلفه في السلام”

وكان الرئيس السيسي، قد قال فى كلمته خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية اليوم الثلاثاء، بمحافظة أسيوط: “أنا مبحبش أناور أو أتآمر، ولكن إذا تم إعطاء أمان للاسرائيليين والأمان للفلسطينيين سنتخطى تلك الأزمة”.

وطالب الرئيس السيسي، الأطراف الفلسطينية، للمصالحة مؤكدًا استعداد مصر لتبني الوساطة فيها من أجل أبناء الشعب الفلسطيني، كما وجه السيسي رسالة إلى القيادة الإسرائيليةـ بأنه هناك فرصة حقيقية لإنهاء الأزمة التي استمرت كثيرًا.