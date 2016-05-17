تأجيل دعاوى بطلان التنازل عن «تيران وصنافير» لـ 7 يونيو المقبل

مراسل «ONA»:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الدعاوى المقامة من خالد على، وعلى أيوب المحامين وآخرين، والتى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتى مصر والمملكة العربية السعودية، والتنازل عن جزيرتى “تيران وصنافير” لجلسة ٧ يونيو المقبل للاطلاع، والزام الدولة بتقديم صورة من الاتفاقية بين مصر والسعودية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب.

وقالت الدعوى، إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالاهما للعاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتى “تيران وصنافير”، الواقعتين فى البحر الأحمر.