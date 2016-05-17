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السيسي: السلام مع إسرائيل سيكون أكثر دفئًا بحل القضية الفلسطينية من أجل الشعبين

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السيسي: السلام مع إسرائيل سيكون أكثر دفئًا بحل القضية الفلسطينية من أجل الشعبين السيسي: السلام مع إسرائيل سيكون أكثر دفئًا بحل القضية الفلسطينية من أجل الشعبين

الرئيس – أرشيفية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن معاهدة السلام بين وإسرائيل أكدت بمرور الزمن ستصبح أكثر دفئًا في حال حل أزمة فلسطين، وإقامة دولتين للشعبين الفلسطيني والاسرائيلي، وذلك يؤدي لعبور مرحلة صعبة ونقضي على إحباط ويأس حقيقي.

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية اليوم الثلاثاء، بمحافظة أسيوط: “أنا مبحبش أناور أو أتآمر، ولكن إذا تم إعطاء أمان للاسرائيليين والأمان للفلسطينيين سنتخطى تلك الأزمة”.

 

وطالب الرئيس السيسي، الأطراف الفلسطينية، للمصالحة مؤكدًا استعداد مصر لتبني الوساطة فيها من أجل أبناء الشعب الفلسطيني، كما وجه السيسي رسالة إلى القيادة الإسرائيليةـ بأنه هناك فرصة حقيقية لإنهاء الأزمة التي استمرت كثيرًا.

 

 

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