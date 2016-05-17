عبد الله السعيد وتوتي نجم روما في ضيافة شوبير علي«صدي البلد»..الخميس المقبل

كتب: هاني صابر

> يستضيف الاعلامي أحمد شوبير، الخميس المقبل، لاعب النادي الاهلي عبد الله السعيد، ونجم روما الايطالي توتي، ببرنامجه «مع شوبير» في الساعة الحادية عشر مساءًا ، علي شاشة قناة «صدي البلد».

> ومن المقرر أن يتخلل اللقاء الحديث عن المباراة الهامة بين النادي«الاهلى» وفريق «روما»، المقرر اقامته يوم الجمعة المقبل في الامارات.

كما يتحدث «السعيد» خلال اللقاء عن أهمية مباراة «روما»، وأهمية الإحتكاك بتلك النجوم، وتطور أداءه مع منتخب مصر والنادى الاهلى، وكيفية الاستعداد لهذه المباراة الهامة، وأسرار وكواليس تذاع لاول مرة .