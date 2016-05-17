"بكم نسعد" تجمع شرطة دبي و"الجليلة لثقافة الطفل"

برعاية وحضور القائد العام لشرطة دبي؛ اللواء خميس مطر المزينة؛ والمدير التنفيذي لمركز الجليلة لثقافة الطفل الدكتورة منى البحر، وتحت شعار "بكم نسعد"، استقبل مركز الجليلة لثقافة الطفل في دبي أكثر من 150 طفلا من الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة بأعمار من (7 حتى 16 عاما)، في يوم مفتوح أتيحت من خلاله الفرصة للأطفال كي يستفيدوا من كافة الخدمات الثقافية والفنية في المركز من المسرح إلى الفنون الموسيقية والمهارات الحياتية، الأشغال اليدوية، الرسم والخزف، إلى جانب متابعة عروض مقدمة من شرطة دبي، مثل: عرض السيارات الفارهة وعرض الكلاب البوليسية، وعروض للفرقة العسكرية الموسيقية.

وأكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توفير الحماية للأطفال، التي كفلها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ونادت بها جميع المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن الأطفال هم مستقبل البلاد ولا بد من توفير الاهتمام والرعاية والبيئة الآمنة لهم كي تساعدهم في خلق شخصية بناءة ومعطاءة حريصة على خدمة مجتمعها، وكي نتمكن من إعداد هذه الشخصية لا بد من توفير الأمن والأمان لهؤلاء الأطفال وتجنيبهم عواقب الإهمال والإساءة بأنواعها المختلفة.

> وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز جليلة لثقافة الطفل يأتي في إطار إيمان القيادة العامة لشرطة دبي بأهمية نشر الوعي وتنمية ثقافة الطفل وحقوقه باعتباره خط الوقاية الاول متمنيا أن يحقق نتائج طيبة وأن يكلل بالنجاح في وضع أسس عملية تحدد طبيعة الدور الذي يضطلع به مدربو حماية الطفل عند التعامل مع الأطفال .. معربا عن تفاؤله بأن تثمر المذكرة إلى تحقيق نتائج تسهم في رفع مستوى الكفاءة لدى الأطفال فالطفل بحاجة إلى اهتمام خاص وتفاعل من كافة الجهات.

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> وأشاد اللواء المزينة بمركز الجليلة لثقافة الطفل وجهوده الكبيرة في توفير بيئة للأطفال وعائلاتهم تمكنهم من التعلم والابتكار والإبداع والتطلع للمستقبل، من خلال برامج فنية وثقافية.

> كما وأشاد سعادته بمبادرة " بكم نسعد " التي تولي الأيتام وذوي الإعاقة اهتماما خاصاً، مسترشدة بالمبادرة الانسانية المجتمعية التطوعية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لرعاية ودعم الايتام والقصر في دولة الامارات عبر التواصل معهم ودعمهم دراسيا ومعنويا. وبالمبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مبادرة "مجتمعي... مكانٌ للجميع" والتي تهدف الى تحويل دبي بالكامل الى مدينة صديقة لذوي الاعاقة بحلول العام 2020.

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