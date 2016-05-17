تقرير – مورينيو في مفاوضات مع باريس سان جيرمان

كشف تقريرا صحفيا في إنجلترا عن أن جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي السابق قد دخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان، وبإمكانه أن يصبح خليفة لوران بلان المدرب الحالي.

وقالت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية أن مورينيو قد وصل لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع كتيبة حديقة الأمراء لخلافة بلان، وإن لم يتصرف مانشستر يونايتد بسرعة فسيخسر خدمات المدرب البرتغالي.

وكانت عدد من التقارير قد ربطت مورينيو في وقت سابق بتولي مهمة تدريب مانشستر يونايتد خلفا للويس فان جال المدرب الحالي للشياطين الحمر على الرغم من تبقي عام في عقد الأخير.

وحسب تقرير الصحيفة الإنجليزية فإن مورينيو يرغب في أن يتفق مع فريق خلال الأسبوع المقبل، وإن لم يتحرك مانشستر يونايتد بسرعة فسيخسر البرتغالي لصالح النادي الفرنسي.

وكان لوران بلان قد جدد عقده مع باريس سان جيرمان في فبراير الماضي لمدة عامين إضافيين، إلا أن إدارة باريس سان جيرمان ترغب بشدة في الحصول على خدمات المدرب البرتغالي منذ فترة طويلة، لكن في المقابل وحسب العديد من التقارير فإن المدرب يرغب في تدريب مانشستر يونايتد.