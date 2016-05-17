فى لقطة إنسانية.. المحكمة تسمح لطفلة باسم عودة بلقاء والدها داخل حرم المنصة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة 738 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وعقب قرار رئيس المحكمة بإحالة محامى للتأديب لحديثه بأسلوب غير لائق أمام المحكمة، تدخل أسامة الحلو لدى رئيس المحكمة للتراجع عن قراره، وبالفعل استجاب رئيس المحكمة وتراجع عن قرار الإحالة، وفى لقطة إنسانية لأول مرة تسمح المحكمة بدخول أطفال المتهمين لحرم منصة المحكمة، ولقائهم آباءهم.

وتمكنت ابنة باسم عودة، وزير التموين الأسبق، من لقاء والدها بحرم منصة المحكمة، وكما تمكنت ابنة القيادى الإخوانى، أحمد عارف من لقاء والدها داخل حرم المنصة.

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