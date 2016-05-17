ساويرس: خطتي الحالية مبنية على الاستثمار في الإعلان وإنتاج الأعمال الفنية والبرامج

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، اليوم الثلاثاء، أن خطته الاستثمارية حاليًا مبنية على الاستثمار في مجال حقوق الإعلان، ومجال إنتاج الأفلام والمسلسلات، والبرامج عن طريق شركة “بروموميديا” التابعة لمجموعته الإعلامية والتي تركز نشاطها في الشق التجاري للإعلام، والتي ينوي دعمها مالياً ومعنويًا وإداريًا.

وأوضح ساويرس، خلال بيان صادر عنه اليوم، أن بيع قناة “أون تي في” أزال شبهة تضارب المصالح بين إمتلاك قناة تليفزيونية وإمتلاك حقوق الإعلان للقنوات الأخرى، مما يفتح لنا الطريق للتعاون مع جميع القنوات.”

وكان المهنس نجيب ساويرس أعرب عن أن قناة “أون تي في” قد أصبحت مصدرًا للصداع له بصفة شخصية، ففي الآونة الأخيرة كان يتلقى النقد والشكوى الدائمة من جميع الأطراف والقوى المختلفة؛ فما بين قوى ثورة 25 يناير ومن يطلق عليهم الفلول، المحافظين والإصلاحيين، النظام والمعارضة، كلهم على حد السواء كانوا غير راضين. وكان يتلقى اللوم الدائم، مما سبب له هو شخصياً الضيق.