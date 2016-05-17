أخبار عاجلة

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
بالصور.. نرصد مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس -
هل تنجح قناة السويس في زيادة إيرادتها خلال 2017؟ -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير التموين: حررنا المواطن من اختيار سلع محددة وقضينا على طوابير العيش

Google+ Print
وزير التموين: حررنا المواطن من اختيار سلع محددة وقضينا على طوابير العيش وزير التموين: حررنا المواطن من اختيار سلع محددة وقضينا على طوابير العيش

الدكتور خالد حنفي، وزير – أرشيفية

قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين، إن منظومة السلع الغذائية حررت المواطن من اختياراته المحدودة فى السلع واستطعنا القضاء على طوابير رغيف العيش للأبد وكل أسرة مصرية تعلم ذلك. وأضاف الدكتور خالد حنفى وزير التموين، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح ، محطة كهرباء غرب أسيوط الجديدة وعدد من المشروعات التنموية، أن العمل فى وزارة التموين يتم فى شكل فرق بالتعاون مع الهيئات والوزارات وكل قصة نحاج ينسب للجميع . وأشار الدكتور خالد حنفى وزير التموين، إلى أن مهمة الوزارة هى إدارة مخزون السلع الاستراتيجية، وتوفير أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية وآلية توزيع لدعم تطوير وتحديث وتنمية التجارة الداخلية لضبط السلع وحماية المستهلك.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين

السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين

ملك البحرين يعزي السيسي "هاتفيًا" في ضحايا تفجير الكنيستين

ملك البحرين يعزي السيسي "هاتفيًا" في ضحايا تفجير الكنيستين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها