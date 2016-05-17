وزير التموين: حررنا المواطن من اختيار سلع محددة وقضينا على طوابير العيش

قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين، إن منظومة السلع الغذائية حررت المواطن من اختياراته المحدودة فى السلع واستطعنا القضاء على طوابير رغيف العيش للأبد وكل أسرة مصرية تعلم ذلك. وأضاف الدكتور خالد حنفى وزير التموين، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة كهرباء غرب أسيوط الجديدة وعدد من المشروعات التنموية، أن العمل فى وزارة التموين يتم فى شكل فرق بالتعاون مع الهيئات والوزارات وكل قصة نحاج ينسب للجميع . وأشار الدكتور خالد حنفى وزير التموين، إلى أن مهمة الوزارة هى إدارة مخزون السلع الاستراتيجية، وتوفير أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية وآلية توزيع لدعم تطوير وتحديث وتنمية التجارة الداخلية لضبط السلع وحماية المستهلك.