أخبار عاجلة

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
بالصور.. نرصد مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس -
هل تنجح قناة السويس في زيادة إيرادتها خلال 2017؟ -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"ديلى ميل" تكشف عن أعراض خفية للأزمات القلبية الصامتة.. أبرزها الأنفلونزا

Google+ Print
"ديلى ميل" تكشف عن أعراض خفية للأزمات القلبية الصامتة.. أبرزها الأنفلونزا "ديلى ميل" تكشف عن أعراض خفية للأزمات القلبية الصامتة.. أبرزها الأنفلونزا
ما يقرب من نصف جميع النوبات القلبية قد تكون "صامتة" ولكن كثيرا من الناس لا يدركون أنهم يواجهونها، كما أنها تمثل خطرا كبيرا بشكل خاص على النساء.

وفى هذا السياق، كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية النقاب عن أعراض خفية للأزمة القلبية الصامتة، أبرزها تكرار الإصابة بعسر الهضم مرات كثيرة مع الشد العضلى والأنفلونزا.

وقد وجد الباحثون خلال الدراسة أن النوبات القلبية الصامتة هى شائعة مثل الأزمات القلبية الأخرى التى تدفع مئات الآلاف من الحالات إلى دخول المستشفيات سنوياً.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن النساء اللاتى عانين من أزمة قلبية صامتة أكثر عرضة للوفاة بنسبة 50% فى غضون 10 سنوات من الإصابة، فى حين أن الرجال يزيد لديهم الخطر بمقدار 25%.

وأضاف الباحثون أن أمراض القلب هى أكبر قاتل فى جميع أنحاء العالم، ويعتقد الخبراء أن العديد من هذه الوفيات تحدث فى المرضى الذين عانوا بنوبة قلبية سابقاً دون أن يدركوا ذلك.

وقد نشر البحث فى دورية الدورة الدموية لجمعية القلب الأمريكية، وذلك فى السابع عشر من شهر مايو الجارى.


>- أطباء أستراليون: إهمال التهاب الحلق يؤدى للإصابة بأمراض القلب الروماتيزمية
>
>- 9أطعمة صحية تحميك من أمراض القلب القاتلة أبرزها الشوفان والجزر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365