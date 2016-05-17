"ديلى ميل" تكشف عن أعراض خفية للأزمات القلبية الصامتة.. أبرزها الأنفلونزا

ما يقرب من نصف جميع النوبات القلبية قد تكون "صامتة" ولكن كثيرا من الناس لا يدركون أنهم يواجهونها، كما أنها تمثل خطرا كبيرا بشكل خاص على النساء.

وفى هذا السياق، كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية النقاب عن أعراض خفية للأزمة القلبية الصامتة، أبرزها تكرار الإصابة بعسر الهضم مرات كثيرة مع الشد العضلى والأنفلونزا.

وقد وجد الباحثون خلال الدراسة أن النوبات القلبية الصامتة هى شائعة مثل الأزمات القلبية الأخرى التى تدفع مئات الآلاف من الحالات إلى دخول المستشفيات سنوياً.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن النساء اللاتى عانين من أزمة قلبية صامتة أكثر عرضة للوفاة بنسبة 50% فى غضون 10 سنوات من الإصابة، فى حين أن الرجال يزيد لديهم الخطر بمقدار 25%.

وأضاف الباحثون أن أمراض القلب هى أكبر قاتل فى جميع أنحاء العالم، ويعتقد الخبراء أن العديد من هذه الوفيات تحدث فى المرضى الذين عانوا بنوبة قلبية سابقاً دون أن يدركوا ذلك.

وقد نشر البحث فى دورية الدورة الدموية لجمعية القلب الأمريكية، وذلك فى السابع عشر من شهر مايو الجارى.

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