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كبسولة الشاى الأخضر أحدث علاج لحب الشباب

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كبسولة الشاى الأخضر أحدث علاج لحب الشباب كبسولة الشاى الأخضر أحدث علاج لحب الشباب
إذا كنت لا تحب مذاق الشاى الأخضر، فهناك فرصة أخرى لكى تتمتع بفوائده المثيرة دون أن تضطر لتناوله، وبالأخص للقضاء على حب الشباب، حيث تمكن مؤخرا فريق من العلماء بجامعة يانج مينج الوطنية فى تايوان من تطوير كبسولة جديدة تحتوى على مستخلص الشاى الأخضر، بما يعادل تناول كوب كامل منه.

وشملت الدراسة مجموعة كبيرة من السيدات المتطوعات المصابات بحب الشباب، واستمرت التجربة لمدة شهر، وكانت النتائج مثيرة للغاية، حيث أثبتت فاعلية كبسولة الشاى الأخضر فى الحد من حب الشباب الموجود فى الوجنتين وحول الفم والأنف.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن الشاى الأخضر غنى بمضادات الأكسدة، وبالأخص مادة "الإبيجالوكاتيكين-3-جالات epigallocatechin-3-gallate"، وهى تتمتع بخواص رائعة مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، ونشرت هذه النتائج مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

يذكر أن الشاى الأخضر يتمتع بفوائد صحية مثيرة، تشمل: مكافحة الأورام السرطانية ومكافحة أمراض القلب والسكتة الدماغية وخفض كولسترول الدم وتقليل فرص الإصابة بالسكر ومقاومة الالتهابات وتعزيز الذاكرة والمساعدة فى التخلص من الوزن الزائد، وذلك حسب تقرير طبى نشر مؤخرا بالموقع الأمريكى "ميديكال نيوز توداى".

لماذا يتمتع الشاى الأخضر بفاعلية ضد سرطان القولون؟
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