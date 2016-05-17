ضبط مصنع حلويات بدون تراخيص وربع طن لحوم فاسدة في حملة لتموين بورسعيد

كتب: جمال نوفل

> شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة محمد هلاوى، حملة مكبرة بالمنطقه الصناعيه في نطاق حي الجنوب، بناءًا على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد في تصريح صحفي، إن الحملة أسفرت عن تحرير محضر رقم 1602 جنح الجنوب، لمصنع كبير لانتاج الحلويات، عقب ضبطه العمل بدون تراخيص .

وأوضح «هلاوي»، أن الحملة ضمت العقيد محمد بصله مأمور قسم مباحث التموين والرائد محمد مسعد رئيس مباحث التموين ومجدى الخضر رئيس الرقابه التموينيه ومسعد الامير مساعد المديرالعام ومحمد اسماعيل مدير شؤن التموين وخالد فهمى كبير مفتشى الحمله وابراهيم طعيمه مدير مكتب الاغذيه بالمدينه ولجنه من البيئه والصحه المهنيه.

وفي سياق متصل، تمكنت حملة رقابة تموينية أخري علي الأسواق، برئاسة أميرة صبري وعضوية عباس زغلول وإبراهيم الدهري، من ضبط ربع طن لحوم وكفتة فاسدة مجهولة المصدر غير مدون عليها بيانات، في سوق البالة نطاق حي العرب، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم (1544) جنح العرب، وجاري العرض علي النيابة.