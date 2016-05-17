السلطات السورية تصادر قذائف إسرائيلية وصاروخ تاو أمريكى فى ريف السويداء

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الجهات المختصة صادرات صباح الثلاثاء، ألغاما أمريكية وإسرائيلية الصنع، وصاروخا وذخائر متنوعة، كانت فى طريقها إلى التنظيمات الإرهابية فى ريف السويداء الغربى.

ونقلت (سانا) عن مصدر فى المحافظة أنه " بعد عملية متابعة دقيقة نفذت الجهات المختصة كمينا محكما على الحدود الادارية بين محافظتى السويداء ودرعا لسيارة بيك آب كانت قادمة من صماد بريف درعا الشرقى ومتوجهة إلى الإرهابيين فى البادية السورية، مشيرا إلى أنه بعد تفتيش السيارة تبين انها تحمل نحو 200 كجم من المواد المتفجرة و32 لغما إسرائيلى وأمريكى المنشأ وصاروخ تاو وقذائف مدفع عيار 122 مم وهاون عيار 120 مم وقذائف اربى جى وقنابل عيار 40 مم خاصة بقاذف أمريكى فضلا عن أشرطة ذخيرة رشاش عيار 23 مم.

وِأشارت الوكالة إلى أن " الجهات المختصة صادرت فى 5 من الشهر الجارى، سيارة محملة بعشرات الألغام المضادة للدروع والآليات فى ريف محافظة السويداء الغربى، كانت متجهة إلى الإرهابيين فى البادية الشرقية.

وحسب الوكالة، تعمل وحدات الجيش السورى العاملة فى ريف السويداء، بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية، والجهات المختصة، على رصد تحركات التنظيمات الإرهابية بين ريف درعا والبادية الشرقية، حيث صادرت فى الآونة الأخيرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة الإسرائيلية والحبوب المخدرة والحشيش.

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