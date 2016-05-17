11 وصفة طبيعية لتفتيح البشرة

لكل من ترغب في الحصول على بشرة نضرة ولون موحد في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم الطرق الطبيعية التي تساعد في تفتيح لون البشرة

تحتوي البشرة على خلايا صبغية تسمى Melanocytes وهي المسئولة عن إنتاج صبغة الملانين وهذه الخلايا إذا تم تحفيزها تسبب اسمرار لون البشرة ، وهناك عدة عوامل تحفز إنتاج هذه الخلايا ومن أشهرها تعرض البشرة لأشعة الشمس الفوق بنفسجية ، وتعرض البشرة للاحتكاك وهذا السبب يؤدي إلى اسمرار الكوعين والركبتين وتحت الابط نتيجة للاحتكاك الذي يسبب اسمرار البشرة مع الوقت ، وهناك أيضا سبب رئيسي في اسمرار البشرة وتحفيز الخلايا الصبغية وهو استخدام مزيل العرق الذي يحتوي على الكحول ، لذلك ينصح عند شراء مزيل العرق التأكد من خلوه من أي مواد كحولية ، ولكن سيدتي لا تقلقي ، فهناك عدة طرق يمكن اتباعها للتخلص من اسمرار البشرة وتوحيد لونها وتفتيحها طبيعيا دون اللجوء لأي مستحضر كيميائي قد يضر بالبشرة وخصوصا الحساسة منها ، ونذكر في مقالنا افضل هذه الطرق علها تساعدك في إيجاد الحل مع ضرورة استخدامها بانتظام لإعطاء النتائج المرجوة .

أسباب عدم توحد لون البشرة :

– الاحتكاك : ويصيب منطقة ما بين الفخذين نتيجة للسمنة ، كما يصيب الركب والكوعين .

> – التعرق الزائد : ويصيب منطقة الإبطين والفخذين ، وثنايا الجسم .

> – التغيرات الهرمونية : نتيجة للحمل والذي يظهر في ما يعرف بكلف الحمل ويظهر في الوجه ، الصدر ، والأكتاف ، كما تؤدي التغيرات الهرمونية في الغدد للتصبغات الجلدية والتي تظهر في عظمة الخدين .

> – النمش : وهي نقاط بنية اللون صغيرة تصيب أصحاب البشرة البيضاء ، وتنتشر على الكتفين ، الوجه ، والصدر .

> – آثار حب الشباب : والذي قد يترك بقع بنية في الوجه والأكتاف والظهر .

> – الهالات السوداء : والتي تظهر بسبب الأنيميا ، الجيوب الأنفية ، الإمساك المزمن واضطرابات الهضم ، الوراثة .

> – الإكزيما الشديدة : والتي تكون مصحوبة بتغير واشح في لون البشرة .

> – التهابات الكبد المزمنة : والتي تظهر في تغير بلون البشرة وخاصة الوجه .

> – كريمات التفتيح : تسارع كثير من النساء في تجربة كريمات تفتيح البشرة دون استشارة الطبيب ، وهي التي تعطي نتائج عكسية في بعض الأحيان ، والتي من الممكن أن تعطي نتائج ايجابية في بعض مناطق الجسم على عكس مناطق أخرى .

وايضا من اسباب اسمرار البشرة

يرتبط تغيّر لون البشرة من اللون الأبيض أو الحنطي أو اللون الفاتح بشكل عام إلى اللون الغامق أو الأسمر بالتعرض الكبير لأشعّة الشمس وخاصة في أوقات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة ظهراً حتى الساعة الرابعة عصراً، حيث تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تغيير لون البشرة للأسمر، كما أن ضوء المنازل يؤدّي إلى تحويل لون البشرة للغامق وهذا ما يفسّر نصائح أطباء الجلد والمختصّين في مجال تجميل البشرة، والتي تنادي بوضع كريمات الوقاية من الشمس والتي تحتوي على تركيز حماية عالي حتى في حال البقاء داخل المنازل.

شرب كميات قليلة من الماء يؤدّي إلى شحوب البشرة بوجه عام وجفافها وتحول لونها من اللون الفاتح إلى الغامق، حيث إنّ ذلك يفقدها الرطوبة اللازمة للحفاظ على حيويتها ولونها الطبيعي، وكذلك نقص الفيتامينات المختلفة في الجسم على رأسها فيتامين C، والذي يتمّ الحصول عليه من الحمضيات بشكل خاص، وكذلك نقص فيتامين B12 الذي ينعكس سلباً على نضارة البشرة ويؤدّي إلى شحوب لونها.

استخدام الكريمات والمستحضرات التجميلية غير الآمنة وغير معروفة المصدر، والتي تحتوي في معظم الحالات على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، وخاصة تلك التي تباع في السوبر ماركت والتي تكون رخيصة الثمن ولا ينصح ويوصي بها الأطباء، حيث تحتوي في معظمها وخاصة كريمات التفتيح منها على نسبة عالية من الكورتيزون الذي يعطي نتائج سريعة جداً بالتفتيح ثم يؤدي إلى اسمرار فوري للبشرة ويعيد لون البشرة إلى أسوء مما كانت عليه سابقاً.

عدم الالتزام بالتقشير المستمر للبشرة، حيث يعمل ذلك على تراكم الخلايا الميتة فوق الجلد والتي تسبب بشكل رئيسي تحوّل لونه إلى اللون الغامق مع مرور الوقت، وذلك لأنّ التقشير يعمل على تجديد خلايا البشرة وتجديد الحياة فيها والحفاظ على لونها. نشاط عمل الغدد الصبغية وخاصة في بعض المناطق كالأكواع والركب والمناطق الحسّاسة ومنطقة الإبطين، حيث يلاحظ سواد لون تلك المناطق بالمقارنة مع المناطق الأخرى في الجسم، ويوصى في هذه الحالة ارتداء الملابس القطنية وعدم وضع العطور على الجسم وخاصة فوق تلك المناطق، وكذلك إزالة الشعر بالشفرة والموس يزيد من اللون الغامق والأسود في مناطق الجسم.

11 وصفة طبيعية لتفتيح البشرة

1- خلطة الروب أو الزبادي

احضري 4 ملاعق من الروب وملعقة من عسل النحل والقليل من الخميرة البيرة، احضري القليل من البيكينج باودر والنشا، اخلطي المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس تمامًا ثم طبقي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 45 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر.

2- خلطة الطماطم

احضري ثمرة طماطم واحدة وقشر ليمونة والقليل من عصير الليمون، قومي بهرس ثمرة الطماطم جيدا ثم اضيفي اليها قشر الليمون وعصير الليمون ايضا واخلطيهم جميعا، طبقي القناع على البشرة لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه بالماء الفاتر كرري هذا الماسك بحسب الحاجه.

3- خلطة الطحينة

من اهم الماسكات المفيدة لتفتيح البشرة الدهنية وتوحيد لونها ولكن لابد من الانتظام في تكراره حتى تحصلين على درجة التفتيح التي ترغبين بها.

احضري وعاء واضيفي فيه ملعقتين من الطحينة وملعقتين من مسحوق الكركم ثم اضيفي القليل من الحليب مع التقليب حتى تحصلين على خليط متماسك اقرب الى العجين واضيفي اليه القليل من عصير الليمون، طبقي الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة ومن ثم قومي بغسله بالماء الفاتر.

4- خلطة الردة

احضري ملعقتين من الردة واضيفيهم الى نصف كوب من الزبادي ونصف ليمونة، يتم خلط المكونات جيدا مع بعضها حتى تتجانس مع اضافة القليل من الحليب السائل ثم طبقي الخليط على بشرتك واتركيه حتى يجف تماما ثم بفرك ويشطف بالماء.

5- خلطة التفاح والعسل

يتم خلط تفاحة واحدة مقشرة وخالية من البذور مع ثلاثة ملاعق من العسل في الخلاط حتى تهرس تماما وتتجانس مع بعضها، يتم تطبيق الخيط على البشرة مباشرة ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر وسوف ترين نتائج رائعة.

6- خلطة الخيار

احضري نصف ثمرة خيار وقومي بفرمها في الخلاط مع بياض بيضة واحد وملعقة من عصير الليمون وملعقة اخرى من عصير النعناع، بعد خلط المكونات جيدا يتم تطبيقها على البشرة وتترك لمدة 15 دقائق على الاقل ثم يشطف بالماء الفاتر.

7- خلطة الحليب بالدقيق

مكونات الماسك 3 ملاعق من الدقيق وكمية مناسبة من الحليب وليمونة، يتم خلط المكونات جيدا حتى تحصلين في النهاية على عجينة لينة وتتطبق على البشرة لمدة 20 دقيقة.

8 – ماسك البطاطا والموز :

وتتكون من حبة بطاطا مسلوقة تهرس مع موزة مهروسة ، ملعقتين من ماء الورد ، ملعقتين من عصير الليمون ، وملعقتين من الحليب السائل ، تخلط جميع المكونات معا حتى تمتزج وتدهن بها البشرة بعد غسلها جيدا وتجفيفها ، تترك الخلطة لمدة 20 دقيقة ثم تغسل بالماء الفاتر وتجفف .

9 – ماسك الحليب البودرة :

ويتكون من ملعقة من العسل النحل مع كمية من الحليب البوردة للحصول على عجينة طرية ، ثم تضاف ملعقة كبيرة من زيت اللوز ويدهن به الوجه ويترك لعشرة دقائق ثم يغسل بالماء الفاتر .

10 – ماسك عصير الليمون والعسل :

وهو قناع شهير ومغدي للبشرة ويتكون بخلك كميات متساوية من العسل وعصير الليمون ، ثم تدهن به البشرة ويترك ليغسل بعد ربع ساعة .

11 – ماسك الكركم :

يتشهر الكركم بالتبييض وعلاج الالتهابات الجلدية لذا يمكن خلط قليل من مسحوق الكركم مع قطرات من عصير الليمون ، وملعقتان من الحليب السائل مع ملعقة من الدقيق لنحصل على عجينة طرية يمكن فردها على البشرة ، وتترك لعشرة دقائق ثم يفرك الجلد برفق ويغسل بالماء الفاتر .

افضل المنتجات الطبيعية لتفتيح البشرة :-

الصودا : تعتبر الصودا علاج فعال في إزالة اسمرار الجلد فملعقة واحدة منها تخلط مع الحليب لتتكون عجينة ووضعها على المنطقة المراد إزالة الاسمرار منها كفيلة في إظهار نتائج فعالة ، وتستخدم مرة كل يومين لإعطاء النتائج المرجوة .

الحليب : من المعروف أن الحليب يساعد على تفتيح لون البشرة بالإضافة إلى ترطيبها ، وعند استخدامه مع الكركم والعسل لمدة عشرين دقيقة على المنطقة المعنية وفركه بحركة دائرية يعطي نتائج فعالة .

زيت الزيتون : يعتبر من أفضل العلاجات التي تستخدم لتفتيح البشرة وهو فعال أيضا في تنعيم البشرة وتغذيتها لتصبح نضرة خالية من الشوائب .

خشب الصندل : يستخدم القليل من خشب الصندل مع ماء الورد ويوضع على البشرة فهو يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس ويعمل على توحيد لون البشرة طبيعيا ، واستخدامه مرة أو مرتين أسبوعيا يعطي نتائج فعالة .

الليمون : يعتبر من أفضل المنتجات الطبيعية لتفتيح البشرة وللتخلص من الهالات السوداء والشوائب لاحتوائه على خصائص مقشرة وقابضة ، فيتم فرك المنطقة بالليمون جيدا .

زيت جوز الهند : له فعالية قوية في توحيد لون البشرة وترميمها لاحتوائه على خصائص طبيعية تساعد في تفتيح البشرة ، تدلك البشرة بزيت جوز الهند وتركه لمدة ربع ساعة ويفضل إضافة زيت الزيتون معه لإعطاء أفضل النتائج .

الحجر الاسود : يستخدم الحجر الاسود الجاف لتقشير البشرة وازالة الجلد الميت ، فعند فرك البشرة به بعد الاستحمام وتكرار العملية في كل مرة يعمل على تفتيح وبياض البشرة وتنعميها بشكل فعال .

اوراق الصبار : تعمل أوراق الصبار على ترطيب البشرة وتحد من النتائج السلبية من تعرض البشرة لأشعة الشمس ، ويتم وضعه على البشرة الداكنة لمدة نصف ساعة ويغسل بالمال ، ويتم تكرار العملية مرتين في الأسبوع لإعطاء أفضل النتائج .

زبدة الكاكاو : وهي من أهم الدهون الطبيعية التي تستخدم لترطيب وتفتيح البشرة وحمايتها من الجفاف والتشقق ، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية ، تدهن المنطقة الداكنة بزبدة الكاكاو يوميا قبل النوم .

الخل والزبادي : يتم خلط الخل والزبادي ووضعه على البشرة الداكنة وعند جفاف الخليط يتم فركه في حركة دائرية لمدة دقيقة فهو فعال في تفتيح لون البشرة وتطهيرها ونقائها .