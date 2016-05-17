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" واي فاي " مجاني في مختلف مناطق عجمان

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" واي فاي " مجاني في مختلف مناطق عجمان " واي فاي " مجاني في مختلف مناطق عجمان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن توفير خدمة الانترنت المجاني "واي فاي" بالتعاون مع اتصالات في غالبية المناطق الحيوية بإمارة عجمان.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة بالتكليف أن الدائرة باشرت بإمداد الأماكن الحيوية بالإمارة وبالتنسيق الفعال مع اتصالات والتي يرتادها الأفراد بشكل دائم بخدمة الانترنت المجاني بتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة والذي يتبنى كافة التقنيات والأساليب المبتكرة والاختراعات الهادفة ووسائل العيش الرغيد لينعم سكان الإمارة بالحياة الهانئة إذ يعيشون في كنف إمارة تواكب العالمية والحداثة وتوفر كل مقومات السعادة والرفاهية للمواطنين والمقيمين وتفتح أبوابها للسياح والمستثمرين من كافة أقطاب العالم.

وذكر النعيمي أن الدائرة وفرت خدمة الانترنت المجاني وبالتعاون مع اتصالات  في حديقة الجرف والتي تعتبر مقصدا للعائلات في معظم أيام الأسبوع مما يمكنهم من استثمار أوقاتهم وانجاز أعمالهم فضلا على تصفح مواقع القراءة وغيرها، مبينا توفر الخدمة في معظم الأسواق التي يزدحم فيها السكان وتعتبر من أهم الأماكن الحيوية التي تعمل على مدار الساعة ومن ضمنها السوق المركزي والسوق الصيني وسوق السمك والمجمعات التجارية ومن أهمها مجمع اللولو هايبر ماركت وسيتي سنتر عجمان كما وفرت الخدمة في مسجد الشيخ زايد.
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