إصابة 4 أشخاص في حريق بمخزن شركة شحن في الغردقة

مراسل«ONA»:

> أصيب 4 أشخاص بالإختناق في حريق نشب بمخزن تابع لشركة «شحن»، خلف مكتب بريد بشارع النصر وسط مدينة الغردقة ، وتم نقلهم لمستشفي الغردقة لتلقي العلاج اللازم .

> وانتقلت علي الفور سيارات الحماية المدنية لموقع الحريق، للسيطرة عليه قبل إمتداده للمناطق المجاورة .

> كان اللواء عادل التونسي مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقي إخطارًا من قوات الحماية المدنية بالغردقة، بإندلاع حريق بأحد المخازن التابعة لشركة شحن، وتم الدفع بسيارتي اطفاء، وتمت السيطرة علي الحريق، وتم تحرير محضر بالحريق وتباشر النيابة التحقيقات .